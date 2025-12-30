A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit

A fost cutremur în România! Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare (INCDFP), seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri în zona Vrancea și s-a resimțit în mai multe orașe.

Marți, 30 decembrie 2025, la ora 13:50, în zona seismică Vrancea a avut loc un cutremut de 2,6 grade pe scara Richter. Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Cercetare (INCDFP), seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri și s-a resimțit în următoarele orașe:

Unde s-a resimțit cutremurul de marți, 30 decembrie 2025

36 km NE de Buzău

32 km S de Focșani

73 km V de Galați

70 km V de Brăila

95 km N de Slobozia

”În ziua de 30 decembrie 2025, la ora 13:50:13 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter, la o adâncime de 15,0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 32 km S de Focșani, 36 km NE de Buzău, 70 km V de Brăila, 73 km V de Galați, 95 km N de Slobozia”, potrivit INCDFP.

Cel mai puternic cutremur din 2025 în România

În 2025, România a fost lovită de un val de cutremure de suprafață, în luna octombrie. În doar câteva zile au fost înregistrat 8 cutremure de suprafță. Cel mai puternic a fost în Satu Mare, cu o magnitudine de 4 grade pe scara Richter.

Alte cutremure au avut loc în zona seismică Făgăraș – Câmpulung – Vâlcea, cu o magnitudine 3, la o adâncime de 4,2 kilometri, sau în zona seismică Făgăraș – Brașov, la o adâncime de 5 kilometri, având 3,3 magnitudine.

Cel mai puternic cutremur din România în anul 2025 a fost înregistrat tot în zona seismică Vrancea și a avut o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter, fiind considerat cel mai semnificativ seism din acest an. De asemenea, un al cutremur de 4,4 grade pe scara Richter a fost înregistrat în octombrie, tot în Vrancea.

