Acasă » Știri » A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit

A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit

De: Irina Vlad 30/12/2025 | 16:34
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
sursă foto: Pixabay

A fost cutremur în România! Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare (INCDFP), seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri în zona Vrancea și s-a resimțit în mai multe orașe. 

Marți, 30 decembrie 2025, la ora 13:50, în zona seismică Vrancea a avut loc un cutremut de 2,6 grade pe scara Richter. Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Cercetare (INCDFP), seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri și s-a resimțit în următoarele orașe:

Unde s-a resimțit cutremurul de marți, 30 decembrie 2025

  •  36 km NE de Buzău
  • 32 km S de Focșani
  • 73 km V de Galați
  • 70 km V de Brăila
  • 95 km N de Slobozia

”În ziua de 30 decembrie 2025, la ora 13:50:13 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter, la o adâncime de 15,0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 32 km S de Focșani, 36 km NE de Buzău, 70 km V de Brăila, 73 km V de Galați, 95 km N de Slobozia”, potrivit INCDFP.

Cel mai puternic cutremur din 2025 în România

În 2025, România a fost lovită de un val de cutremure de suprafață, în luna octombrie. În doar câteva zile au fost înregistrat 8 cutremure de suprafță. Cel mai puternic a fost în Satu Mare, cu o magnitudine de 4 grade pe scara Richter.

Alte cutremure au avut loc în zona seismică Făgăraș – Câmpulung – Vâlcea, cu o magnitudine 3, la o adâncime de 4,2 kilometri, sau în zona seismică Făgăraș – Brașov, la o adâncime de 5 kilometri, având 3,3 magnitudine.

Cel mai puternic cutremur din România în anul 2025 a fost înregistrat tot în zona seismică Vrancea și a avut o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter, fiind considerat cel mai semnificativ seism din acest an. De asemenea, un al cutremur de 4,4 grade pe scara Richter a fost înregistrat în octombrie, tot în Vrancea.

Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui cutremur uriaș

Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Știri
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor
Știri
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din ...
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului ...
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor
Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Bancul sfârșitului de an | „Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex”
Bancul sfârșitului de an | „Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex”
Vezi toate știrile
×