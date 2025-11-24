Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta

Cercetătorii au aflat cauza zecilor de mii de cutremure care au afectat insula Santorini de la începutul acestui an și care au provocat panică în rândul locuitorilor și turiștilor deopotrivă. Specialiștii s-au folosit de inteligența artificială pentru a descoperi care a fost cauza care a dus la producerea seismelor.

Potrivit BBC, se pare că fenomenul a fost declanșat de lava topită care a pompat printr-un canal subteran timp de trei luni.

Specialiștii au folosit fizica și inteligența artificială pentru a afla exact ce a cauzat cele peste 25.000 de cutremure care au afectat insula grecească și care s-au întins pe o distanță de aproximativ 20 km pe orizontală prin scoarța terestră. Experții au folosit fiecare vibrație ca un fel de „senzor virtual”, apoi au folosit inteligența artificială pentru a analiza tiparele asociate acestora.

Unul dintre cercetătorii implicați în studiu, dr. Stephen Hicks, de la University College London, a explicat că oamenii de știință au aflat foarte multe informații valoroase prin combinarea fizicii cu inteligența artificială, iar acest model de cercetare ar putea ajuta la prognozarea erupțiilor vulcanice, scrie sursa citată.

Insula Santorini, afectată de zeci de mii de cutremure la începutul anului

Activitatea seismică a început să se manifeste în apropierea insulelor Santorini, Amorgos și Anafi în ianuarie 2025. Insulele au fost lovite de zeci de mii de cutremure, multe dintre ele având magnitudinea de peste 5,0 și putând fi resimțite de localnici.

Mulți turiști au decis să părăsească Santorini, iar localnicii se temeau că vulcanul subacvatic din apropiere, Kolumbo, ar putea fi pe cale să erupă sau că acesta ar putea fi semnul unui cutremur mai mare, precum seismul devastator cu magnitudinea de 7,7 care a lovit aceeași regiune în 1956.

Oamenii de știință, care și-au publicat descoperirile în revista Science, au creat o hartă 3D a Pământului din jurul zonelor afectate, iar apoi au cartografiat modelele evolutive ale activității seismice ale fiecărui seism și mișcarea scoarței terestre. Acest lucru a dus la un model detaliat al cauzei acestei serii de cutremure care a durat luni întregi. Echipa a descoperit că evenimentul a fost determinat de mișcarea orizontală a magmei de sub Santorini și vulcanul Kolumbo printr-un canal de 30 de kilometri aflat la mai mult de 10 km sub fundul mării.

Cercetătorii au estimat că volumul de magmă care s-a deplasat prin scoarță ar fi putut umple 200.000 de bazine de dimensiuni olimpice. Aceste „intruziuni de magmă”, așa cum sunt cunoscute, au străpuns straturile de rocă, declanșând mii de cutremure.

