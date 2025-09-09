Cutremur pe o insulă din Grecia! Seismul a fost simțit și în Atena

Un cutremur a lovit Grecia în cursul zilei de marți, 9 septembrie. Presa locală a transmis că nu au fost înregistrate pagube sau decese. Iată ce s-a întâmplat!

Potrivit Institutului Geodinamic din Atena, seismul a avut magnitudinea de 5,2 și s-a produs în largul insulei Evia, la aproximativ 50 km nord-est de Atena, la o adâncime de 10 km.

Cutremur pe o insulă din Grecia

Presa locală a transmis faptul că nu au existat pagube sau victime. Un oficial al pompierilor a declarat pentru Reuters că nu au existat solicitări de ajutor din partea oamenilor, până în prezent.

„Forțele noastre sunt în misiune pentru a verifica potențialele pagube.”, a explicat acesta.

În luna februarie a acestui an, Grecia a fost lovită de mai multe cutremure. La începutul anului, mai multe seisme s-au produs pe insula Santorini, iar autoritățile au declarat stare de urgență la acel moment.

Mai apoi, în luna mai, alte seisme s-au produs în apropierea insulei Creta.

Cum acționăm în caz de cutremur

Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească

Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.

Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.

Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.

Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.

Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.

Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.

În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

