Radu Mazăre Jr. vine cu detalii în premieră: a stat o săptămână în spital și… Operat de urgență, în mare secret! ”A durat 5 ore, avea 12 cm!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Radu Mazăre Jr. vorbeşte despre relaţia cu tatăl său şi plecarea acestuia în Madagascar,despre fratele de trei luni, dar şi despre primele sărbători petrecute în familie de când fostul primar a fost eliberat din închisoare. În plus, tânărul antreprenor discută în exclusivitate şi despre operaţia de la ficat prin care a trecut, in mare secret, în anul 2024.

Radu Mazăre Jr. lămureşte situaţia actuală a tatălui său, după ce fostul primar a devenit din nou tată la jumătatea anului 2024 şi urmează să se mute definitiv în Madagascar. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, tânărul antreprenor vorbeşte despre business-ul de succes pe care l-a înfiinţat de la zero în domeniul imobiliarelor, dar şi despre cea mai grea cumpănă din ultima perioadă: operaţia la ficat în urma căreia medicii i-au extirpat de urgenţă un chist de 12 centimetri.

(CITEȘTE ȘI: RADU MAZĂRE JR. A REVENIT ÎN LUMEA PARTY-URILOR SELECTE DE PE LITORAL. CUM S-A DISTRAT ALĂTURI DE IUBITĂ ȘI DE PRIETENI)

(VEZI ȘI: RADU MAZĂRE JR, PARTY-DISCRET DE ZIUA IUBITEI ÎNTR-UN RESTAURANT SELECT DIN MAMAIA)

„Am avut un parazit la ficat, m-am operat şi acum am mai puţin ficat. Aveam un chist de 12 centimetri. Intervenţia a avut loc la Spitalul Fundeni. Nu am avut deloc simptome. L-am descoperit la un control de rutină. După ce l-am depistat, am fost pe masă, la cuţit, la două săptămâni distanţă. La cuţit, căci operaţia nu s-a putut face laparascopic. Era prea mare chistul.

Mulţumesc lui Dumnezeu că l-am descoperit la timp, căci putea să crească în mine, să se spargă şi să nu mai facem acum acest interviu.

Am ales un spital de stat, pentru că am mers după doctori, nu după confort, cu toate că şi acolo au fost condiţii decente. Operaţia a durat cinci ore şi am stat o săptămână în spital”, a explicat fiul lui Radu Mazăre, în exclusivitate.

Ce spune fiul fostului primar despre frăţiorul de trei luni, eliberarea tatălui după cinci ani de închisoare, dar şi despre mutarea familiei în Madagascar, aflaţi doar în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.