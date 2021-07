Cu ce se ocupă acum fiul lui Radu Mazăre. Este dedicat total vieții profesionale: ”Nu mă interesează politica”

Fiul lui Radu Mazăre are 27 de ani și se declară un bărbat independent. Tânărul se dedică total vieții sale profesionale, dar a declarat că vrea să stea cât mai departe de scena politică.

Invitat în cadrul emisiunii ”Xtra Night Show”, Radu Mazăre jr. și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu sincer și a vorbit despre felul în care decurge viața sa în momentul de față. Tânărul este antreprenor și are două afaceri în domenii total diferite.

Fiul lui Radu Mazăre are o agenție de marketing digital și un sistem de criptomonede. Nu calcă pe urmele tatălui său și mărturisește că nu este interesat de politică. (CITEȘTE ȘI: RADU MAZĂRE JR. A REVENIT ÎN LUMEA PARTY-URILOR SELECTE DE PE LITORAL. CUM S-A DISTRAT ALĂTURI DE IUBITĂ ȘI DE PRIETENI)

”Sunt un tânăr aspirant care dorește să învețe cât mai mult de la viață și să facă cât mai multe acțiuni ca antreprenor, atingând cât mai multe domenii, un pasionat al muzicii, al călătoriilor și un pasionat de oameni, dar nu mă interesează politica.

În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA. Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, a declarat Radu Mazăre jr. la XNS.

Radu Mazăre, despre relația cu tatăl său

Fiul lui Radu Mazăre a vorbit, în urmă cu ceva timp, și despre relația pe care o are cu tatăl său. Tânărul a mărturisit că a avut o copilărie mai specială și că părinții săi au fost mai exigenți cu el. (VEZI ȘI: RADU MAZĂRE JR, PARTY-DISCRET DE ZIUA IUBITEI ÎNTR-UN RESTAURANT SELECT DIN MAMAIA)

”Copilăria mea a fost mai specială. Toţi mi-au arătat afecţiune. A fost un grup mai exigent. Mă refer la mamă, la tată, la bunicii mei şi mai sunt nişte oameni care îmi sunt foarte dragi. Lumea aşa spune, că da, că am fost cuminte. Eram în clasa a treia sau a patra, familia mea voia să fiu în siguranţă. Doar ce ieşise tata primar. Lucrurile erau puţin diferite. Voiau să ştie în permanenţă unde sunt. A plecat de la şcoală mai devreme, la un coleg. S-au speriat. Eu nu înţelegeam ce se întâmplă.

Mai exigent tot timpul a fost tatăl meu, a făcut o şcoală militară. Mi-aduc aminte că aveam 16 ani şi a aflat tata că am fost într-un club de noapte. A doua zi m-a sunat, . El voia să mă duc la un club sportiv de caiac şi să fac antrenamente. Mi-a plăcut foarte mult, dar asta a fost ca o pedeapsă. Tot timpul mă direcţiona către o pedeapsă constructivă. (…) Mi-am spus ca de banii mei fac ce vreau. La 16 ani m-am apucat să muncesc. Am început împreună cu un prieten să administrăm un bar din Constanţa. Nu aveam nicio cunoştinţă despre business. Din barul ăsta am strâns 4000 de euro într-o vară. Mi-am luat un ATV. Apoi nu mai depindeam de nimeni”, a spus Răducu Mazăre, într-un interviu la Antenă.