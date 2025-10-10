Laura Cosoi a dat tot din casă! Cum gestionează relaţia cu soţul, după ce a devenit mamă a patra oară: „Nu o fac foarte des”

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt împreună de 13 ani, dintre care 10 sunt de mariaj. Cuplul are 4 fete: Rita, Vera, Lara și Aida, iar provocările sunt la tot pasul. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit cum gestionează lucrurile în familie atunci când simte că poate nu a luat cea mai bună decizie în ceea ce le privește pe fiicele sale, dar a vorbit și despre relația cu soțul ei. Pe lângă emisiunea de la Antena Stars și spectacolele de teatru, vedeta TV este dorită și într-un film, dar și într-un serial.

Laura Cosoi are casa plină de copii și cele 4 fetițe i-au schimbat radical prioritățile în viață. Actrița a făcut dezvăluiri despre viața de familie și proiectele profesionale.

Laura Cosoi: “Îmi cer iertare într-un moment când nu e neapărat conflict”

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să reacționezi sau să gestionezi o anumită situație și apoi să-ți dai seama că poate nu ai luat cea mai bună decizie și să-ți ceri iertare față de una dintre fetițe?

Laura Cosoi: Sigur că da, dar și eu sunt orgolioasă, culmea, și cel mai mult mă lupt cu asta. Îmi dau seama că am greșit și îmi cer iertare, dar îmi cer iertare într-un moment când nu e neapărat conflict.

Adică las să treacă momentul și apoi îmi cer iertare, că știi când am făcut sau am spus, am greșit că am spus asta sau nu trebuia. Dar nu o fac foarte des, recunosc, ar trebui să îmi cer iertare mai des.

CANCAN.RO: Dar în relația cu Cosmin, cum gestionezi lucrurile?

Laura Cosoi: În primul rând înțelegem că suntem într-o perioadă a vieții în care avem patru copii mici și că noi nu suntem neapărat prioritari unul celuilalt. Dar recunosc că acum au început să crească, sunt la creșă grădi, școală, motiv pentru care încet încet începem să fim mai atenți și la noi, unul la celălalt. Cred că ăsta e secretul într-un cuplu. Să începem să ne acordăm importanță unul altuia, să ascultăm, să avem răbdare unul cu celălalt, să fim atenți la nevoile reciproce. La asta lucrez acum.

Laura Cosoi: “Iubirea e cea care ne leagă cel mai mult”

CANCAN.RO: 13 ani de relație și 10 de căsătorie. Cum a fost perioada asta pentru voi? Care au fost provocările?

Laura Cosoi: Nu ne-am plictisit deloc. Deci nu ai timp să te plictisești, avem extrem de multe de povestit, chiar sufăr când nu apucăm să povestim. Și setea asta vine din iubire, probabil. Cred că faptul că ne iubim foarte mult, ne ține împreună, ne ghidează drumul și în educația copiilor, în reperele pe care copiii ar trebui să le aibă. Sunt sigură că iubirea e cea care ne leagă cel mai mult.

CANCAN.RO: Profesional, ce urmează toamna asta pentru tine?

Laura Cosoi: În primul rând, în continuare filmez pentru “Vacanță de vedetă”, emisiunea de la Antena Stars. Vine cu noi destinații superbe, oamenii se inspiră de tot ce înseamnă vacanță din această emisiune. Apoi joc “Ghici cine te sună” luna asta.

CANCAN.RO: Pentru serial sau film sunt propuneri?

Laura Cosoi: Da, deocamdată citesc niște scenarii, chiar două, dar nu știu când încep filmările. Și pentru un film și pentru un serial.

Foto: Instagram

