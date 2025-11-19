Dincolo de cariera în televiziune și actorie, Laura Cosoi este mamă, poate cel mai important rol din viața ei reală. Își adoră copilele, 4 la număr, alocă timp de calitate alături de ele, le duce la diverse activități în timpul liber pentru a-și descoperi abilitățile, practic ele fiind centrul universului ei și al lui Cosmin Curticăpean. Soțul îi este un real sprijin și participă activ la creșterea și educația fetelor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a povestit că echilibrul de acasă se datorează unor reguli clare, pe care le-a impus fiicelor sale, după ce s-a trezit în situația de a nu mai putea să gestioneze desprinderea lor de device-uri.

Laura Cosoi este preocupată de viitorul copiilor și nu numai ai ei. Actrița a tras un semnal de alarmă privind impactul economic și social al adicțiilor la minori în România. Potrivit unei cercetări realizate de Academia de Studii Economice din București, la inițiativa Asociației Te iubesc și a Asociației Familiilor Numeroase, adicțiile minorilor din România „costă” statul 0,4% din PIB, mai precis 1,35 miliarde de euro anual.

Laura Cosoi: “Avem program, avem reguli destul de multe”

CANCAN.RO: Ești genul de părinte responsabil care reușește să păstreze un echilibru. Care sunt regulile după care funcționează fetele voastre astfel încât să stea departe de adicții?

Laura Cosoi: Noi am mers pe ideea de echilibru și când am fost depășiți de echilibru, în sensul că nu mai puteam să gestionăm desprinderea de device, mă refer aici în special de desene, am renunțat total. În momentul de față, copiii nu se mai uită la televizor decât foarte rar, urmăresc doar anumite desene animate care au un fir narativ de la un capăt la altul, nu neapărat episoade, ci să înțeleagă o poveste.

Nu au acces la telecomandă ca să poată să scroll-eze, să schimbe, deci trebuie să urmărească de la un capăt la altul, altfel se întrerup. Nu se mănâncă, evident, în fața televizorului, nu avem genul ăsta de obiceiuri. Cam astea sunt, dar timpul pe care îl petrecem împreună este extrem de important.

Faptul că suntem preocupați să facă sport, să fie cât mai mult în natură, asta contează enorm în toată dezvoltarea.

CANCAN.RO: Ai aplicat modelul de educație pe care l-au folosit și părinții cu tine în copilărie?

Laura Cosoi: Nu este aceeași situație. Eu am făcut sport de performanță, motiv pentru care oricum n-aveam nici când, nici de ce să mă uit pe nimic și oricum nu existau tentațiile din zilele noastre, dar cred că, pe de-o parte, așa ca abordare legat de situații, semăn destul de mult cu ei. Amândoi, fiind profesori, am preluat un pic genul ăsta destul de milităresc și cu program. Avem program, avem reguli destul de multe.

CANCAN.RO: Într-o casă cu atâtea fete, cine este șeful suprem?

Laura Cosoi: Depinde. Cosmin este spumos, vorbește, dar se pare că eu sunt, nu știu, fiecare are percepții diferite.

Laura Cosoi: “Asta mi-am dorit și se pare că ne-a ieșit”

CANCAN.RO: Cum a fost anul acesta pentru voi, și profesional, și personal? Ți-ai îndeplinit dorințele de pe listă?

Laura Cosoi: Eu mi-am dorit să fim sănătoși, să rămânem împreună, să găsim răbdare să ne creștem copiii. Asta mi-am dorit și se pare că ne-a ieșit. Dar mi se pare că am găsit și un plus față de ce mi-am propus, un soi de comunicare specială cu Cosmin. Parcă au început copiii să crească și vedem lucrurile și noi altfel, și amândoi avem, parcă, și mai multă răbdare. Poate că ajută foarte mult și vacanțele astea împreună pe care le petrecem, de lungă durată și departe de România.

CANCAN.RO: Te implici foarte mult prin intermediul asociației tale pe plan social.

Laura Cosoi: Mă implic foarte mult pentru că mi-am dat seama că e nevoie. E nevoie de o voce pentru viitorul copiilor. Că degeaba stăm și spunem că noi îi creștem cumva și îi ținem în bula noastră, dar de fapt se întâmplă ca în afară să stea lucrurile altfel. Cosmin mă susține enorm. E alături de mine de fiecare dată.

