Plantele care combat igrasia. Absorb umezeala și curăță eficient aerul din casă

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 13:20
În cazul în care locuiți într-un apartament în care umiditatea este crescută, trebuie să știți că există mici trucuri care vă scutesc de condensul de pe geamuri, dar și de aerul neplăcut care este în casă. Umezeala a devenit inamicul oamenilor mai ales pe timp de iarnă, când trebuie să întinzi hainele și singurele variante sunt caloriferele sau uscătorul de rufe. De multe ori, din cauza temperaturilor scăzute, pare că durează o veșnicie până se usucă hainele, iar umezeala din casă devine de nesuportat. Totuși, există metode la care nu te-ai fi gândit și care te salvează de igrasie.

Știm că plantele produc oxigen, ajută la estetica locuințelor și a grădinilor, dar și că sunt surse de parfum constant. Pe lângă beneficii ornamentale, unele plante ajută la reducere nivelului ridicat de umiditate din încăperi și te ajută să nu devi o victimă a problemelor cu plămânii provocate de mucegai. Și, mai ales pentru că nu toți își permit un dezumificator, amplasarea acestor plante în diferite zone din casă reprezintă o metodă la fel de eficientă pentru a scăpa de chinul umezelii.

Ce plante sunt benefice

Chiar dacă pare un proces ușor de „a trage” apa din aer, nu este chiar așa. Limba Soacrei, Crinul Păcii și Aloe Vera trec printr-un proces de absorbție foliară prin care absorb vaporii de apă prin frunze. Pe lângă acest proces, intervine un altul de „transpirație”, prin care își reglează și propria umiditate.

Limba Soacrei (Sansevieria) este benefică în apartamentele care au o rată exagerată de umezeală. Aceasta este cel mai bine plasată în dormitoare, deoarece în timpul nopții eliberează oxigen. O proprietate de purificare a aerului o are și Crinul Păcii și este desemnat protectorul casei care luptă împotriva poluanților organici volatili, precum formaldehida și benzenul. Trebuie amplasate în zone întunecate, în dormitoare și băi.

SURSA FOTO: Pexels,com
SURSA FOTO: Pexels.com

Și Aloe Vera are beneficii necesare pentru o casă în care este multă igrasie. Originară din regiunile subtropicale și tropicale, aceasta stochează apa. Spre deosebire de Limba Soacrei și Crinul Păcii, care preferă întunericul, Aloe Vera reprezintă opusul și adoră să fie amplasată în camere în care lumina este orbitoare.

Aloe Vera
Aloe Vera

