Cristina Cioran i-a dat șah mat lui Alex Dobrescu! Ce a făcut vedeta după ce bărbatul a ieșit din arest

După o perioadă în care a domnit liniștea, spiritele s-au încins, din nou, între Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Cei doi foști parteneri pare că sunt la cuțite, iar acum vedeta i-a dat lovitura de grație fostului iubit. Imediat după ce acesta a ieșit din arest s-a trezit cu o „surpriză” din partea Cristinei Cioran. Ce i-a făcut blondina?

Pentru o bună perioadă, Alex Dobrescu și Cristina Cioran au format un cuplu fericit. Cei doi au devenit părinți, însă, relația nu a durat și au ajuns la despărțire. Separarea nu a fost una pașnică, iar acum cei doi sunt la cuțite. Recent, bărbatul a fost săltat de oamenii legii pentru că a încălcat ordinul de restricție obținut de vedetă, iar acum Cristina Cioran a acordat lovitura finală. Ce a făcut vedeta?

Proaspăt ieșit din arest, Alex Dobrescu a avut parte de o nouă „surpriză” din partea fostei sale partenere. Cristina Cioran pare că vrea să uite definitiv de tatăl fetiței sale, așa că i-a făcut acestuia bagajele. Mai exact, blondina a adunat toate hainele pe care bărbatul le mai avea în casa ei, le-a pus în niște saci de gunoi și i le-a trimis acestuia.

Mai mult, pe unul dintre saci, vedeta a lipit un bilet acid și emoționant, în care își exprimă dezamăgirea.

Alex Dobrescu a fost uimit de gestul fostei sale partenere și a făcut totul public în cadrul unei emisiuni de televiziune. Acesta a prezentat sacii cu haine și a făcut inventarul.

„Văd că este un ambalaj foarte frumos. Este superb, este sacoul meu, făcut de fosta mea soție, prima soție, dar nu ultima. Aici avem un șort de casă extraordinar care este pe dos, cum m-am dezbrăcat. Nu sunt hainele care au mai rămas, am probabil 20, 30 de saci. Se pare că avem și niște șosete de Moș Crăciun. Vă mulțumesc pentru surpriza aceasta, că ați anunțat-o unde sunt să îmi trimită sacii aceștia”, a declarat Alex Dobrescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Recent, Alex Dobrescu a avut o întâlnire cu oamenii legii, asta după ce s-a întors în casa în care a locuit alături de Cristina Cioran. Bărbatul a mers acolo pentru a-și lua buletinul, de care avea nevoie pentru a elibera certificatul de deces al mamei sale.

Însă, deși intenționa să își ia doar buletinul, Alex Dobrescu a ajuns în arest, asta pentru că a încălcat ordinul de restricție pe care Cristina Cioran l-a obținut împotriva lui.

„Îmi pare bine că mă revedeți și voi pe cine, că era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română iau deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a declarat Alex Dobrescu.