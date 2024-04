Cristina Cioran, dezvăluiri șocante despre comportamentul bizar al lui Alex Dobrescu: „A înnebunit. Este într-o psihoză continuă”

Deși păreau că s-au despărțit amiabil și că totul este bine între ei, relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu a luat o turnură neașteptată. Cei doi și-au declarat război și au ajuns chiar și în fața oamenilor legii. Vedeta s-a arătat destul de afectată de tot ce se întâmplă în viața sa și face acuzații grave la adresa tatălui fiicei sale. Ce spune Cristina Cioran despre fostul său partener?

Deși a marcat o victorie importantă în fața lui Alex Dobrescu, reușind să prelungească ordinul de restricție, Cristina Cioran a ajuns la capătul puterilor. Vedeta s-a arătat destul de afectată de tot ce se întâmplă în viața sa și a răbufnit. Aceasta l-a desființat pe Alex Dobrescu și spune că bărbatul „a luat-o razna” și chiar îl bănuiește de consumul unor substanțe interzise, care îl fac să se comporte atât de bizar.

Cristina Cioran este afectată de ce se întâmplă în ultimul timp în viața ei și nu a mai putut răbda, așa că a răbufnit și a făcut acuzații grave la adresa fostului partener. Vedeta spune că bărbatul s-a schimbat radical în ultimele luni și a ajuns de nerecunoscut.

După despărțire, Alex Dobrescu a încercat timp de un an să se împace cu mama fetiței sale. Acesta se comporta frumos, își vizita fiica și totul părea normal. Însă, se pare că declicul s-a produs după Sărbători, atunci când comportamentul acestuia s-a schimbat radical.

Cristina Cioran spune că Alex Dobrescu „a luat-o razna” și că se comportă urât cu toate persoanele din viața lui, nu doar cu ea. Mai mult, vedea a mărturisit că acesta este într-o continuă psihoză și chiar îl bănuiește de consumul unor substanțe interzise.

„El (Alex – n.r) acum este prins între ciocan și nicovală. El nu mai știe ce să facă să fie în centrul atenției. Sincer, nici nu îi mai știu postările de pe rețelele sociale, pentru că l-am trecut la block.

Nimeni nu îl mai bagă în seamă, a înnebunit în ultima perioadă, a luat-o razna. El ca să se facă bine trebuie să se curățe, să se dezintoxifice, ca să își revină. Înjură oamenii din jurul său, este într-o psihoză continuă. Din comportamentul său pare să consume substanțe interzise.

El a luat-o razna de după Sărbători, un an de zile s-a comportat exemplar cu mine. Nu am avut ce să îi reproșez nimic. Nu o să îl iert niciodată pe Alex. Nu îl iert și nici nu îl voi ierta pe viitor. Nu am ce să iert la el. Nu este nimic de iertat aici”, a declarat Cristina Cioran, potrivit click.ro.