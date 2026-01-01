Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza. Versurile scrise special pentru tatăl său, înainte să se stingă

Sfârșitul acestui an aduce o perioadă de tristețe profundă pentru una dintre cele mai apreciate artiste din România. Loredana Groza trece prin clipe de durere, după ce tatăl său, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala și a decedat, după mai multe săptămâni de suferință în spital.

În ultimele luni, starea gravă a tatălui său a fost o sursă continuă de îngrijorare pentru Loredana Groza. Artistă cunoscută pentru energia și optimismul său, aceasta a traversat o perioadă în care viața personală a fost marcată de tensiune și de emoții copleșitoare. Câteva săptămâni de incertitudine medicală și suferință au transformat zilele într-un amestec de speranță și teamă, în timp ce familia a încercat să găsească puterea de a rămâne unită și de a-i oferi sprijin tatălui ei.

Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza

Trecerea la cele veșnice a tatălui Loredanei Groza marchează nu doar sfârșitul unui an, ci și un capitol dureros în viața artistei. În timp ce cariera sa continuă să fie activă și apreciată, viața personală a fost afectată profund. Pierderea unei persoane dragi, mai ales a unui părinte care a fost sprijin și inspirație de-a lungul vieții, lasă urme adânci care nu pot fi compensate prin realizări profesionale sau aplauze.

De-a lungul vieții, tatăl Loredanei Groza a fost nu doar o prezență paternală, ci și o sursă de inspirație și de sprijin în momentele dificile. Relația strânsă dintre ei se reflectă în grija constantă și atenția pe care artista i le-a purtat în ultimele luni. Această legătură profundă a făcut ca despărțirea să fie cu atât mai dureroasă, iar perioada de doliu să fie una de introspecție și reflecție asupra valorilor familiale.

Artista plănuise să îi ofere tatălui său un gest special, lucrând la un cântec care urma să fie interpretat în cadrul spectacolului „Măiastra”, inspirat din una dintre numeroasele poezii scrise de acesta, un proiect gândit ca o surpriză și ca un semn de speranță pentru însănătoșirea lui.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA’, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine!”, a transmis Loredana.

În plus, momentele de sfârșit de an, care pentru mulți sunt ocazii de sărbătoare și bilanț, se transformă pentru artistă într-o perioadă de reculegere și tristețe. În loc de festivități și planuri pentru anul următor, Loredana se confruntă cu durerea pierderii și cu nevoia de a se adapta la viața fără prezența tatălui său.

„Tată, aș fi vrut să auzi cât de frumos a ieșit acest cântec! Se numește ‘Mărturisire’, pe versurile poetului Vasile Groza, tatăl meu”, a mai transmis artista.

