Acasă » Știri » Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza. Versurile scrise special pentru tatăl său, înainte să se stingă

Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza. Versurile scrise special pentru tatăl său, înainte să se stingă

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 14:22
Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza. Versurile scrise special pentru tatăl său, înainte să se stingă
Loredana Groza și tatăl ei/foto: social media

Sfârșitul acestui an aduce o perioadă de tristețe profundă pentru una dintre cele mai apreciate artiste din România. Loredana Groza trece prin clipe de durere, după ce tatăl său, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala și a decedat, după mai multe săptămâni de suferință în spital. 

În ultimele luni, starea gravă a tatălui său a fost o sursă continuă de îngrijorare pentru Loredana Groza. Artistă cunoscută pentru energia și optimismul său, aceasta a traversat o perioadă în care viața personală a fost marcată de tensiune și de emoții copleșitoare. Câteva săptămâni de incertitudine medicală și suferință au transformat zilele într-un amestec de speranță și teamă, în timp ce familia a încercat să găsească puterea de a rămâne unită și de a-i oferi sprijin tatălui ei.

Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza

Trecerea la cele veșnice a tatălui Loredanei Groza marchează nu doar sfârșitul unui an, ci și un capitol dureros în viața artistei. În timp ce cariera sa continuă să fie activă și apreciată, viața personală a fost afectată profund. Pierderea unei persoane dragi, mai ales a unui părinte care a fost sprijin și inspirație de-a lungul vieții, lasă urme adânci care nu pot fi compensate prin realizări profesionale sau aplauze.

De-a lungul vieții, tatăl Loredanei Groza a fost nu doar o prezență paternală, ci și o sursă de inspirație și de sprijin în momentele dificile. Relația strânsă dintre ei se reflectă în grija constantă și atenția pe care artista i le-a purtat în ultimele luni. Această legătură profundă a făcut ca despărțirea să fie cu atât mai dureroasă, iar perioada de doliu să fie una de introspecție și reflecție asupra valorilor familiale.

Artista plănuise să îi ofere tatălui său un gest special, lucrând la un cântec care urma să fie interpretat în cadrul spectacolului „Măiastra”, inspirat din una dintre numeroasele poezii scrise de acesta, un proiect gândit ca o surpriză și ca un semn de speranță pentru însănătoșirea lui.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA’, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine!”, a transmis Loredana.

În plus, momentele de sfârșit de an, care pentru mulți sunt ocazii de sărbătoare și bilanț, se transformă pentru artistă într-o perioadă de reculegere și tristețe. În loc de festivități și planuri pentru anul următor, Loredana se confruntă cu durerea pierderii și cu nevoia de a se adapta la viața fără prezența tatălui său.

„Tată, aș fi vrut să auzi cât de frumos a ieșit acest cântec! Se numește ‘Mărturisire’, pe versurile poetului Vasile Groza, tatăl meu”, a mai transmis artista.

REVELION ÎN LACRIMI PENTRU LOREDANA GROZA! TATĂL CÂNTĂREȚEI A MURIT

Doliu în atletism! Fosta sportivă care a câștigat bronzul la Campionatul de la Sevilla pentru România a murit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Știri
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Știri
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
Prosport.ro
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de...
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem ...
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”
Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber ...
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, ...
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia
Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui
Vezi toate știrile
×