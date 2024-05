Fiica lui Ioniță de la Clejani, de urgență pe masa de operație! Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Am niște dureri groaznice”

Fiica lui Ioniță de la Clejani trece prin momente grele. Aceasta se confruntă cu unele probleme de sănătate și va ajunge în curând pe masa de operație. Deși a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a evita acest moment, se pare că Ramona de la Clejani nu mai are scăpare și trebuie să se lase pe mâinile medicilor. Cu ce probleme de sănătate se confruntă aceasta?

Ultima perioadă a fost una destul de grea și tensionată pentru Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani. Aceasta a ajuns de mai multe ori la spital, iar în curând se va lăsa, din nou, pe mâinile medicilor. Doar că de această dată, bruneta o să ajungă pe masa de operație și are mari emoții.

(CITEȘTE ȘI: FIICA LUI IONIȚĂ DE LA CLEJANI, BĂTUTĂ CU BÂTA! SCANDAL URIAȘ DUPĂ CONCERT: „SUNT TERMINATĂ, AM FOST LA SPITAL”)

Ramona de la Clejani se pregătește să treacă printr-o intervenție chirurgicală, fapt ce îi provocă mari emoții. Săptămâna viitoare aceasta va ajunge pe masa de operație, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă de mult timp și care s-au agravat, provocându-i acum dureri groaznice.

Mai exact, Ramona Manole trebuie să se opereze pentru a scăpa de pietrele pe care le are la fiere. Artista a încercat toate remediile posibile pentru a nu ajunge în acest moment, însă se pare că nimic nu a dat roade. Deși se gândește cu teamă la intervenția la care o să fie supusă, bruneta nu mai poate suporta durerile și stările de rău pe care le are, așa că se va lăsa pe mâinile cadrelor medicale.

„Sunt puțin tristă în interiorul meu din cauză că urmează să intru săptămâna viitoare în sala de operație și nu pentru ceva de frumusețe ci pentru o operație chirurgicală. Am pietre la fiere și trebuie neapărat să mă operez.

Am încercat tot felul de metode să scap de ele dar nu funcționează. Săptămâna viitoare am programare să mă operez. Am niște dureri și înțepături groaznice, plus o stare de greață puternică în corp… ce mânânc nu-mi priește absolut nimic”, a declarat Ramona Manole, potrivit click.ro.