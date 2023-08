Răzvan Simion, declarație impresionantă de dragoste! Cum și-a surprins iubita de ziua ei

Astăzi a fost motiv de sărbătoare în familia matinalilor de la Antena 1. Daliana Răducan, iubita lui Răzvan Simion, și-a serbat ziua de naștere. Aceasta a împlinit 33 de ani și a fost în centrul atenției, iar partenerul ei a avut grijă să îi facă ziua mult mai frumoasă. Cadourile au venit de la prima oră a dimineții, iar Răzvan Simion a pregătit și o declarație de dragoste.

Daliana Răducan și Răzvan Simion formează un cuplu de mai bine de trei ani. Relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine, iar la început de an matinalul și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebare, cerându-și de soție iubita. Cei doi se bucură de o poveste frumoasă de dragoste, însă în această zi Daliana a fost în lumina reflectoarelor.

(CITEȘTE ȘI: TAXIMETRIST, LA UN PAS DE BĂTAIE CU RĂZVAN SIMION, DE LA NEATZA: „A FOST CULMEA NESIMȚIRII”. INCIDENTUL A AVUT LOC ÎN URMĂ CU 13 ANI)

„Primul meu gând al dimineții”

Astăzi, 28 august, Daliana Răducan și-a serbat ziua de naștere. Aceasta a împlinit 33 de ani și a fost răsfățata zilei. Încă de la prima oră a dimineții cadourile și urările au curs pentru iubita lui Răzvan Simion.

Cel care a dat startul a fost chiar matinalul de la Antena 1, care și-a surprins partenera cu un buchet mare de trandafiri albi. Aceștia au venit însoțiți și de o declarație impresionantă de dragoste, făcută în mediul online. Răzvan Simion a postat o fotografie de cuplu și și-a exprimat sentimentele față de partenera lui de viață.

Cuvintele acestuia i-au impresionat pe internauți, care au apreciat imediat postarea și i-au urat la rândul lor „La mulți ani”.

„E cea mai buna prietenă, e sprijinul meu, e confidenta mea, e încântarea mea, e criticul meu, e linia mea de plutire, e orizontul meu, e primul meu gând al dimineții. La mulți ani, iubita mea!”, a fost mesajul transmis de Răzvan Simion.

(VEZI ȘI: RĂZVAN SIMION, FOSTUL IUBIT AL LIDIEI BUBLE, NU-ȘI IARTĂ COLEGUL DE LA NEATZA! DANI OȚIL A RĂMAS FĂRĂ CUVINTE)

Răzvan Simion, cerere în căsătorie

Așa cum spuneam, chiar la începutul acestui an, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au dus relația la următorul nivel. Vedeta de la Antena 1 și-a cerut în căsătorie iubita, iar nunta urmează să aibă loc cât de curând.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt.

Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisură dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic. Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre”, declara Răzvan Simon, la început de an.