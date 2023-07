Răzvan Simion, fostul iubit al Lidiei Buble, nu-și iartă colegul de la Neatza! Dani Oțil a rămas fără cuvinte

Sunt prieteni și colegi de muncă de zeci de ani, astfel că nici măcar plecările la distracții nu le fac separat! Nici nu încape îndoială că n-ar fi vorba despre Răzvan Simion și Dani Oțil. Legătura dintre ei este atât de sudată încât săgețile reciproce pe care și le aruncă nu le aduc absolut deloc inconveniente. Cel care a făcut-o recent, însă, este fostul iubit al Lidiei Buble, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO!

Și „s-a luat” de la semnarea prezențelor lui Dani Oțil la podcasturile persoanelor publice. Motivul este, însă, că partenerul de viață al Gabrielei Prisăcariu ar fi, conform spuselor lui Răzvan, plictisitor. N-ar avea subiecte de discuție, astfel că-i pomenește numele fostului Lidiei Buble peste tot. Despre acest lucru, dar și multe altele, aflați atât în rândurile de mai jos, cât și în materialul video!

„Îi știu pe majoritatea celor care acum fac mai mult carieră pe Tik Tok decât la concerte„

CANCAN.RO: Tu simți că oamenii, cel puțin românii, îmbrățișează manelele? Spre exemplu, tu ai asculta asta?

Răzvan Simion: Da, îi știu pe majoritatea celor care acum fac mai mult carieră pe Tik Tok decât la concerte. Sunt niște oameni extraordinar de serioși, atenție. Noi, când aveam genul ăsta de artiști la emisiuni, știam sigur că vin, indiferent de condiții, că sunt toți acolo cu jumătate de oră înainte față de cum cerem noi.

„E foarte obositor gagiul”

CANCAN.RO: Tu ești un om norocos? Pentru că m-am uitat la toate podcasturile cu voi, atât la cele cu tine, cât și la cele cu Dani, știu toate poveștile lui, inclusiv pe cea cu sauna din Moldova, la domnul Speak a spus-o, și voiam să te întreb dacă tu ai vreo poveste din asta care implică, poate, un câștig nesperat.

Răzvan Simion: Dacă Dani scoate numele meu din textele pe care le folosește la podcasturi nu-l mai invită nimeni. Toate poveștile sunt despre mine. Mi s-a spus, că nu urmăresc. E foarte obositor gagiul. Nu pot, e o plictiseală majoră. Și Speak ăla e din Bacău, îl credeam om…, pe la Damian, pe unde s-a mai dus… El a ajuns la podcasturi printr-o campanie pe care am făcut-o la Neatza și am sunat personal pe toți oamenii ăștia care au podcasturi și le-am spus: „Vă rog frumos, luați-l și pe amărâtul ăsta”. Vreun an și jumătate. Eu nu prea mă mai duc la podcasturi că na, am terminat, m-am dus la prieteni și la obligații.

