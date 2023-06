Camelia, iubita secretă a lui Dani Oțil, l-a transformat într-un bărbat invidiat de toți apropiații. Destăinuiri ale vedetei de la Neatza cu Răzvan și Dani

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune de la noi din țară. Apare „pe sticlă” de mai bine de 15 ani, având o carieră de succes pentru care a muncit pe brânci. Viața lui sentimentală a fost tumultuoasă și a stat pe primele pagini ale tabloidelor ani la rând. Relația cu Mihaela Rădulescu a făcut ca ambii să fie în centrul atenției, însă puțini știu cine a fost, de fapt, prima lui iubire.

Dani Oțil a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Mihaela Rădulescu, care a stat multă vreme pe prima pagină a tabloidelor de la noi. Puțină lume știe însă cine a fost prima femeie din viața amoroasă a prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani. Ei bine, cea dintâi iubită a matinalului de la Antena 1 a fost Camelia, o femeie care locuiește acum peste Ocean. Ce-i drept, soțul Gabrielei Prisăcariu nu a putut uita de clipele de vis pe care le-a petrecut în compania fostei partenere. Și-a adus aminte cum a decurs primul sărut și cine a făcut pasul cel mare spre o idilă.

„M-a pupat cu limba. A fost primul meu sărut cu limba. A fost ceva… M-am întrebat dacă nu cumva-mi iese prin urechi. Da, nu știam ce… Ea a făcut pasul. A stins lumina din Căminul Cultural, în timp ce jucam tenis de masă. Eram la ultima minge. M-a căutat prin întuneric. Știa unde să vină, eram la serviciu. Bine, pe mine dacă mă întrerupi la ultima minge și sunt și în avantaj, poți să-ți iei un pumn în gură. Întâmplător, n-am dat, pentru că s-a stins lumina. A fost un șoc pentru mine. S-a înfiripat ceva”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Horia Brenciu.

Care a fost motivul despărțirii

Dani Oțil a continuat seria dezvăluirilor și a mărturisit adevăratul motiv al separării de Camelia. Se pare că bunica moderatorului de televiziune ar fi pus capăt acestei idile, pentru că nu ar fi plăcut-o pe tânăra care-i furase inima nepotului ei. Apoi, și-a făcut apariția în poveste și mama prezentatorului.

„Bunica, pentru a opri această idilă, i-a spus o poveste mamei mele. Nu știm cum a ajuns la mama. Mama a luat povestea și a spus-o mamei lui Răzvan. Dar a fost pentru prima dată când am simțit că mă respectă. Ideea este că au venit ăștia doi (Robi și Răzvan – n.r.) și m-au scos la un Pepsi. Pentru prima dată în istorie, au plătit ei. Și s-au pus ei așa și au zis: „Zi! Cum a fost?”.

Povestea s-a întors și a trebuit să o verific acasă. Deci, eu am fost sechestrat de surorile respective, că tipa avea și o soră, și m-au dus la un sălaș. Am fost sechestrat acolo două zile și două nopți, legat în lanțuri și abuzat sexual de cele două surori. Vă dați seama? Să contrazic această poveste… sau să devin regele unui grup? Am devenit regele unui grup”, a mai spus Dani Oțil.

Cu ce se ocupă acum prima iubită a lui Dani Oțil

Camelia s-a mutat în America, unde ar lucra ca stripteuză profesionistă. Bărbatul nu știe sigur dacă din asta își câștigă prima lui iubită veniturile, însă așa ar fi văzut pe rețelele de socializare. Ea și Dani Oțil au mai ținut legătura, până când moderatorul a făcut pasul cel mare alături de Gabriela.

„O salut și acum. Este stripteuză profesionistă undeva în America. Nu pot să spun orașul. Camelia o cheamă, știe ea. Mi-a scris, că am zis de două ori la televizor de ea. (…) Noi ne-am scris la un moment dat, înainte să mă căsătoresc. Am descoperit din poze că se ocupă cu asta. O face la nivel profesionist”, a conchis prezentatorul de la Antena 1.