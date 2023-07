De ce nu îi suportă Dani Oțil pe Andra și Cătălin Măruță. Bârfele celor doi au ajuns la urechile matinalului de la Neatza

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de șase ani, iar la acea vreme relația lor era criticată de multă lume. Invitat în cadrul unui podcast, matinalul de la Antena 1 a vorbit despre o întâmplare nu tocmai plăcută. El i-a auzit pe Andra și pe Cătălin Măruță în timp ce îi bârfeau.

Dani Oțil este un bărbat fericit și împlinit acum. La vârsta de 42 de ani, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani se bucură, alături de partenera lui de viață, Gabriela Prisăcariu (30 de ani), de băiețelul pe care îl au împreună, Tiago, în vârstă de doi ani.

Înainte de a avea o familie, Dani Oțil a avut mai multe relații, una dintre ele fiind cea cu Mihaela Rădulescu. Cei doi au format un cuplu mai bine de 6 ani, în ciuda diferenței de 12 ani dintre ei. Cuplul nu era ferit de critici, la vremea respectivă. În anul 2014, povestea lor de dragoste a luat sfârșit.

În cadrul unui podcast, Dani Oțil și-a amintit de un moment petrecut în urmă cu mulți ani. El a auzit-o pe Andra Măruță că vorbea despre el și fosta lui iubită, Mihaela Rădulescu.

Dani Oțil, declarații despre episodul în care a auzit-o pe Andra Măruță că vorbea de relația pe care el o avea cu Mihaela Rădulescu

Matinalul de la Antena 1 a declarat că în urmă cu mulți ani, când forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu, a luat parte la un eveniment monden, și i-a auzit pe soții Măruță în timp ce vorbeau despre relația lui cu vedeta TV. Ei ar fi făcut referire la faptul că Dani Oțil este scund, în comparație cu fosta parteneră.

“Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile între ele… Ne-am salutat așa, de la distanță.

Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea, ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat.

Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud. Prima remarcă a fost: ‘Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?‘

Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul", a declarat Dani Oțil.

