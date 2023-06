Necaz înainte de nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu. Blonda a dat cărțile pe față despre relația cu tatăl copilului său

Zilele acestea, Gabriela Prisăcariu le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare prin ce întâmplare a trecut chiar înainte de nunta cu Dani Oțil. Blondina se îmbrăcase pentru o ocazie specială, dar nu și-a dat seama că și-ar putea supăra soțul.

Plecând în grabă, soția lui Dani Oțil și-a dat seama abia în mașină că nu avea îmbrăcămintea potrivită. Ar fi fost nevoie să pună un prosop, dar nu și-a dat seama. Aflată în această situație, și-a spus povestea pe Instagram, unde este mereu activă, pentru a-și ține fanii aproape.

„Când m-am urcat în mașină mi-am dat seama că am o problemă cu acest costum, că are paiete și pe spate și stau cu el pe această piele. Dacă mă vede Dani, e groasă treaba. Trebuia să pun un prosop”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Dani Oțil i-a cumpărat Gabrielei Prisăcariu un bolid de lux

De Crăciunul din anul 2022, Dani Oțil i-a cumpărat Gabrielei Prisăcariu o mașină pe care a primit-o abia în februarie. Prezentatorul de la Antena 1 nu s-a uitat la bani când a venit vorba de soția sa și i-a achiziționat un bolid de lux, marca Porche.

Prezentatorul de matinal știe mereu cum să-și răsfețe femeia iubită. Pe data de 14 februarie, de exemplu, a impresionat-o pe blondină cu un buchet superb de trandafiri.

Când are loc nunta dintre prezentatorul de la Antena 1 Gabriela Prisăcariu

În prezent, Dani Oțil trăiește o poveste de iubire cu mama copilului său, Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul de matinal și iubita sa urmează chiar să facă și cununia religioasă acum, în vara anului 2023 și se înțeleg de minune, diferența de 12 ani dintre ei și 5 centimetri nefiind piedici pentru ei.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el, am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.

