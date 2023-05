Soția lui Dani Oțil, apel disperat! Ce probleme are Gabriela Prisacariu cu fiul ei: „Tiago nu mai vrea”

Gabriela Prisăcariu are o legătură strânsă cu fanii pe care îi ține la curent cu aproape tot ce se întâmplă în viața ei. Indiferent dacă vorbește despre momentele frumoase sau mai puțin plăcute, soția lui Dani Oțil se sfătuiește cu cei care o urmăresc. Ultimele dezvăluiri pe care le-a făcut blondina a reușit să îi uimească pe internauți. Iată ce le-a povestit.

Gabriela Prisacariu și-a deschis recent sufletul în fața admiratorilor săi și le-a dezvăluit acestora că se confruntă cu o problemă în ceea ce îl privește pe fiul său, Luca Tiago.

Mai exact, de ceva timp, fiul său refuză să mai fie schimbat. Mai mult, Tiago nu mai vrea să stea nici la baie, motiv pentru care părinții lui nu mai știu ce să facă. Gabriela mărturisește că a încercat toate metodele posibile pentru a-l face să scape de această idee, însă micuțul nu vrea să fie văzut dezbrăcat.

CITEȘTE ȘI: „BOALA” PERICULOASĂ DE CARE SUFERĂ DANI OȚIL, DE LA ANTENA 1. MATINALUL ARE O PASIUNE FOARTE RISCANTĂ

Astfel, soția prezentatorului de la Antena 1 a făcut un apel către fanii săi, cărora le-a cerut ajutorul pentru că nu știe cum să rezolve această situație.

„Am trecut noi de vaccin, dar am rămas cu o problemă, se pare, și mai gravă. Tiago nu mai vrea să se dezbrace, nu mai vrea să fie schimbat de bluziță și nu vrea să mai facă baie, pentru că nu vrea să stea dezbrăcat.

Am încercat în toate modurile posibile, cu vorba bună, vorba mai puțin bună. Deci nu știu ce să mai fac, efectiv, nu reușesc să-l schimb, este un mare circ, un mare plâns, o mare traumă și nu reușesc să-i mai fac băiță.”, a povestit Gabriela Prisăcariu, pe pagina personală de Instagram.

Gabriela Prisăcariu a trecut prin momente grele după naștere

Soția lui Dani Oțil a făcut câteva mărturisiri recent, despre o situație dificilă, care afectează multe mame. Concret, modelul a vorbit despre depresia post-partum. Gabriela Prisăcariu a recunoscut că a suferit astfel de episoade, însă până acum nu a dorit să vorbească despre acest lucru.

„Mi-am dat seama atunci doar că nu voiam să accept. M-am crezut puternică așa că nu am spus nimănui. Plângeam când nu mă vedea nimeni. Acum, când mă gândesc la perioada aia îmi dau seama că, da, a fost o depresie. Atunci nu am vrut să o accept, dar da a fost. Singură am reușit să trec peste pentru că în fața celorlalți oameni eram la fel, încercam să fiu ok”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Ego.ro.