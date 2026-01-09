Cum arată fiica Teodorei Marcu, ex-Insula Iubirii, la 7 luni de la moartea mamei sale? Micuța seamănă tot mai mult cu ea

După moartea tragică a Teodorei Marcu, fetița ei, în vârstă de doar 3 ani, a rămas în grija tatălui său, Alex Marcu. Rămas singur cu o durere greu de imaginat, acesta încearcă zi de zi să fie un tată exemplar, oferindu-i micuței stabilitate, afecțiune și protecția de care are atât de multă nevoie după pierderea mamei.

La câteva luni de la tragedie, Alex Marcu a făcut publice primele imagini cu fiica sa și a Teodorei, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Micuța a fost surprinsă într-un moment emoționant, îmbrăcată într-o rochiță roz, cu o bentiță albastră pe cap, emanând inocență și sensibilitate. Într-un clip distribuit pe rețelele sociale, copilul ține în mână o sticlă de șampanie roz și cântă „Mulți ani trăiască” în limba engleză.

Cei care au văzut imaginile au observat imediat cât de mult seamănă fetița cu mama ei. Chipul delicat, expresia ochilor și trăsăturile fine amintesc clar de fosta concurentă de la Insula Iubirii, iar asemănarea a stârnit emoții puternice în rândul celor care au cunoscut povestea familiei. Pentru mulți, micuța pare să fie o continuare a Teodorei, o prezență care păstrează vie amintirea ei.

Teodora Marcu a fost ucisă în plină stradă

Tragedia care a zguduit opinia publică s-a petrecut sâmbătă, pe 31 mai. Teodora Marcu, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost ucisă de fostul partener, deși avea un ordin de protecție împotriva acestuia. Însărcinată la momentul atacului, tânăra se afla pe o stradă dintr-un cartier rezidențial de lângă București, alături de fiica sa, o prietenă și mai mulți copii.

Bărbatul a urmărit-o, s-a apropiat cu o armă ascunsă într-o pungă și a tras patru focuri de armă, ucigând-o cu sânge rece chiar în fața copilului său, înainte de a fugi de la locul faptei.

