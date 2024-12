Motivul real pentru care Simona Pătruleasa a plecat de la Kanal D. A spus adevărul despre cei 16 ani la postul TV

Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre decizia de a încheia colaborarea cu Kanal D, după aproape 16 ani de activitate. Vedeta a explicat că plecarea sa nu a fost o alegere ușoară și nici o decizie de moment, ci un proces îndelung gândit, care reflectă dorința de a face o schimbare semnificativă în carieră.

Anunțul plecării sale din luna septembrie a surprins publicul, obișnuit să o vadă la pupitrul știrilor de la Kanal D. Simona a mărturisit că decizia a fost una emoționantă, mai ales în momentul ultimului jurnal.

„A fost foarte greu, mai ales ultimul jurnal, pentru că am legat prietenii, pentru că țineam și țin în continuare la colegii mei. Dar după 20 de ani mă gândeam că o să vină și momentul în care o să pun punct, o să se termine. Deși s-a înțeles cumva greșit că eu nu mai vreau să lucrez în televiziune. Nu, am încheiat o colaborare și atât. Mi-a fost greu pentru că e normal după 20 de ani. Nu e ușor, e totuși o perioadă foarte, foarte lungă de timp”, a spus Simona în cadrul emisiunii Fresh by Unica .

Această schimbare a fost planificată de mult timp. Simona Pătruleasa a subliniat că decizia de a pleca nu a venit brusc, ci a fost un proces gradual. Prezentatoarea a avut mai multe momente în trecut în care a considerat încheierea colaborării, însă abia atunci a simțit că este timpul să facă acest pas.

„Eu proiecte o să mai am, am și o să mai am în televiziune, dar nu știu dacă neapărat legat de știri. Vom vedea. Au mai fost aşa tentative. M-am mai gândit și pe la 45 de ani că o să pun punct, apoi am zis că mai pot și că hai să mai vedem. Acum că am schimbat și prefixul, s-a întâmplat și această schimbare.”, a mai spus prezentatoarea TV.