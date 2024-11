Vedeta Kanal D care își pregătește întoarcerea în televiziune. A migrat la concurență?! „Apar alte colaborări”

În urmă cu ceva timp, Simona Pătruleasa făcea o mișcare neașteptată. După o colaborare longevivă cu Kanal D, aceasta își dădea demisia. S-a speculat că este vorba despre o retragere definitivă de pe micul ecran, însă se pare că nu este așa. Recent, vedeta a anunț că își pregătește întoarcerea în televiziune și este deschisă la noi proiecte. Ce planuri de viitor are Simona Pătruleasa și ce televiziunea s-ar putea să o coopteze?

În luna septembrie, Simona Pătruleasa lua pe toată lumea prin surprindere și își anunța demisa de la Kanal D. După o colaborare de 16 ani, vedeta renunța la postul de televiziune și s-a speculat că ar fi, în fapt, vorba despre o retragere definitivă de pe micile ecrane. Însă, se pare că nu este așa, iar Simona Pătruleasa se pregătește să revină în forță.

(CITEȘTE ȘI: Val de demisii la Kanal D! Încă o prezentatoare TV și-a anunțat plecarea: ”E momentul să schimb ceva”)

Atunci când își anunța demisia, pe lângă faptul că își dorea să petreacă mai mult timp cu familia, Simona Pătruleasa invoca și faptul că vrea să exploreze și alte oportunități de dezvoltare. Ei bine, se pare că aceasta este gata pentru aceste oportunități și se pregătește să revină în fața publicului.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Simona Pătruleasa a vorbit despre planurile sale de viitor și a mărturisit că este gata să fie, din nou, în fața camerelor de filmat. Aceasta a spus că este deschisă la noi colaborări, iar dacă o să apară un proiect care să o atragă îl va accepta fără rețineri.

„Foarte mulți oameni mi-au scris, întrebându-mă dacă am ieșit la pensie. M-au întrebat de ce am renunțat la televiziune și mă bucur că am șansa să spun că, de fapt, doar am încheiat o colaborare, nimic altceva, dar pot să apară alte colaborări.

Asta nu înseamnă că eu nu mai apar la televizor. Este o anumită emoție pe care nu ai cum să o trăiești în orice alt loc. Odată ce îți place și odată ce ești în atmosfera asta, e foarte greu să renunți” a declarat Simona Pătruleasa.