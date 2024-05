Știrista de la Kanal D a răbufnit și... Decizia radicală luată de Simona Pătruleasa: ”Am avut niște dezamăgiri!”

Simona Pătruleasa este o mamă implicată și este foarte atentă la toate aspectele legate de Ingrid, în vârstă de 12 ani, fiica ei și a lui Sabin Ivanof. Prezentatoarea știrilor Kanal D a optat recent pentru sistemul de învățământ privat, unde a înscris-o pe puștoaică, vedeta constatând mai multe deficiențe în ceea ce privește învățământul de stat. CANCAN.ro are toate detaliile despre acest transfer, realizat în toamnă, înainte de începerea noului an școlar.

Simona Pătruleasa nu s-a numărat printre vedetele care au mizat de la început pe o școală particulară pentru educația copilului. Așa că Ingrid a învățat, în primii ani, la o școală de stat.

Simona Pătruleasa: “Îmi doream mai multe reguli, îmi doream să nu fie telefon la școală”

Treptat, știrista Kanal D a observat niște minusuri în ceea ce privește regulile pe care și le-ar fi dorit într-o instituție de învățământ, mai ales că ea însăși a lucrat în domeniu, profesând, înainte de a intra în televiziune, câțiva ani ca învățătoare și are experiență la catedră. Prin urmare, a decis să o transfere pe fiica ei la o altă școală, ceea ce s-a și întâmplat în toamnă.

“Ingrid este acum la privat. Am avut niște dezamăgiri în sistemul de stat și am ales pentru siguranță. Îmi doream mai multe reguli, îmi doream uniformă, îmi doream să nu fie telefon la școală și pentru că în sistemul de stat nu existau regulile astea, am preferat să o mutăm undeva unde există”, a declarat, pentru CANCAN.ro, Simona Pătruleasa.

Fiica soților Ivanof are și activități extrașcolare, fiind încurajată de părinți să exploreze mai multe domenii, pentru a descoperi ce îi place. Ingrid cântă în continuare la pian, joacă tenis, învață germana.

Simona Pătruleasa: “Ingrid are o anumită sumă pe care nu trebuie să o depășească”

Deși provine dintr-o familie cu un statut financiar bun, puștoaica nu are pe mână mulți bani. Mai mult, celebra ei mamă consideră că fetița trebuie să conștientizeze valoarea banilor și că nu este cazul să îi aibă la discreție.

“Are niște bani la școală pentru a-și lua ceva de mâncare, dar are o anumită sumă pe care nu trebuie să o depășească. Dacă o depășește, asta e, nu are alți bani în plus, trebuie să se încadreze în suma respectivă. E o sumă mică, cât să își cumpere ce are nevoie. Încerc să îi explic că trebuie să avem grijă de bani, că nu e ușor să câștigi bani, e ușor să-i risipești”, ne-a povestit vedeta Kanal D.

Simona Pătruleasa petrece foarte mult timp în compania fiicei sale și este atentă la nevoile ei și se adaptează la acestea.“În momentul în care își dorește ceva, de exemplu niște adidași sau ceva să își cumpere, îi dau un interval de o lună de zile, în care ea trebuie să câștige acei bani. Trebuie să îmi aducă puncte de la școală, să citească mai mult, să facă niște lucruri”, ne-a spus ea despre modul în care alege să o motiveze pe Ingrid să acorde importanță învățăturii, dar și să obțină lucrurile pe care și le dorește, străduindu-se astfel să mențină un echilibru.

