De când sunt prietene, de fapt, Simona Pătruleasa și Andreea Marin + cine le-a ajutat să își consolideze relația

Andreea Marin și Simona Pătruleasa sunt două prezența plăcute pe micile ecrane, în același timp și extrem de apreciate de către cei de acasă. Ambele femei de succes, însă puțini știu că pe Simona Pătruleasa și Andreea Marin le leagă o strânsă prietenie de ani de zile.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, știrista a povestit că s-a cunoscut cu Andreea Marin la Miss România, concurs de frumusețe în care ambele concurau. De-a lungul anilor, au devenit din ce în ce mai apropiate.

Simona Pătruleasa, despre prietenia cu Andreea Marin

Prezentatoarea știrilor a povestit că o admira pe Andreea Marin încă de dinainte de a deveni prietene. În urmă cu mulți ani, cele două au defilat pe scenă, la Miss România.

„În urmă cu foarte mulți ani, la Miss România. Cred că ea era cunoscută, nu atât cât este în ziua de azi. Nu am interacționat foarte mult, pentru că eu veneam din alt oraș (n.r. Râmnicu Vâcea), am interacționat atât cât ne permitea concursul și nu prea am avut timp. O admiram și îmi plăcea foarte mult de ea, am schimbat câteva cuvinte și atât.

Am și defilat pe podium cu Dana Săvuică, da, cu celebrele modele de la vremea aceea. Am intrat în niște prezentări de modă, dar nu am lucrat pentru doamna Zina Dumitrescu.”, a declarat Simona Pătruleasa, potrivit informațiilor oferite de PlayTech.

Simona Pătruleasa, despre ,,ruptura” de Andreea Marin

Deși au avut o perioadă în care relația lor de prietenie s-a răcit, lucrurile au revenit la normal. Cei care au contribuit la consolidarea prieteniei dintre Andreea Marin și Simona Pătruleasa au fost soții lor, Sabin Ivanof și Ștefan Bănică, la vremea aceea fiind căsătorit cu Andreea Marin.

„Datorită soților (n.r. Sabin Ivanof și Ștefan Bănică), așa am ajuns să ne împrietenim. Pur și simplu, s-a întâmplat de la sine, ne-am întâlnit la câteva evenimente, am considerat că ar fi momentul să vorbim, așa, a venit de la sine.

Noi ne înțelegeam foarte bine, eu o știu pe Violeta de când s-a născut, din prima zi de viață. Mă bucur că acum lucrurile au intrat pe un făgaș normal și suntem în relații bune.”, a mai spus știrista, potrivit informațiilor oferite de sursa de mai sus.