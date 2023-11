După ce l-a făcut cel mai antipatic coleg, Răzvan Simion îi dă replica lui Dani Oțil, într-un interviu SAVUROS: ”Ai scos-o pe nevastă-ta la film pe banii lui Codin!”

Relația indestructibilă dintre Răzvan Simion și Dani Oțil datează de peste trei decenii. Acesta a fost și fundamentul solid pe care s-a bazat succesul lor televizat, extrem de longeviv. Și ca să fie treaba treabă, cei doi prezentatori se ironizează pe unde apucă, probabil din dragoste și simpatie. Ultima „escapadă” a fost a lui Dani Oțil, în podcast la amicul Bobonete, unde prezentatorul de la Antena 1 a afirmat că omologul Răzvan îi este cel mai antipatic coleg de la Neatza. Replica celui din urmă a venit și vă este prezentată, în exclusivitate, de CANCAN.RO!

Mai mult, Răzvan Simion i-a plătit lui Dani cu aceeași monedă. L-a denumit chitros pe coprezentatorul de la Neatza, pe motiv că și-a dus soția la film, gratis, cu ocazia aniversării acesteia.

Răzvan Simion comentează afirmația lui Dani Oțil, care l-a denumit cel mai antipatic coleg de la Neatza: „N-are imaginație tipul!”

CANCAN.RO: Domnul Dani Oțil a fost în podcast la Bobonete, care l-a întrebat cine îi este cel mai antipatic coleg de la Neatza. Iar Dani a răspuns că tu, Răzvan, cum comentezi asta?

Răzvan Simion: Ce să zică, n-are imaginație tipul. S-a uitat pe uitat pe siglă și a văzut ce scrie. Nici nu mai ține minte, că are o vârstă. Nu știe cum îi cheamă pe toți cei 200 din platou. Unul are nume de domnitor, celălalt are numă de trupă rock. Eu i-am lansat o provocare, vreau să facă un podcast oriunde, și la voi, un podcast în care să nu se folosească de poveștile cu mine sau de personalitatea mea enormă.

CANCAN.RO: Crezi că ar avea 10 minute podcastul?

Răzvan Simion: Asta i-am zis «fă unul fără să zici de mine».

CANCAN.RO: A fost la colegii de la PROMOTOR în podcast și a zis că își alege mașinile după cuplu, nu după caii putere, deci ar putea și fără tine, Răzvan!

Răzvan Simion: Da, dar nu cuplu de prezentatori, după cuplul motor. Se poate descurca foarte bine, cum sunt eu după trei săptămâni în care nu mănânc zahăr. Sunt sănătos, dar asta nu-i viață! Așa și el, se poate descurca, dar aia nu e viață, prietene.

Răzvan i-o întoarce lui Dani și îl ironizează, după ce aniversarea Gabrielei Prisăcariu nu a fost serbată cu fast: „Ai scos-o pe nevastă-ta de ziua ei la film, pe banii lui Codin!”

CANCAN.RO: Și a mai zis că ai îmbătrânit urât, pe motiv că în noul studio le-ai cerut colegilor o „voltă”…

Răzvan Simion: Am auzit asta. N-am răbdare să privesc toate prostiile de le zice și atunci le mai citesc la voi pe site. Eu nu sunt de vină că ei au un vocabular foarte sărăcăcios, minimal aș putea spune. N-au nici proprietatea termenilor ușor mai complicați și atunci se uită în gura mea de parcă sunt dicționar de neologisme. Eu știu asta, dar nu am ce să fac, dacă au lecturi sumare.

CANCAN.RO: Ieși de obicei la film sau ești fanul filmelor acasă?

Răzvan Simion: Alea care se văd la IMAX, vreau să le văd la IMAX, în rest am un sistem bunicel și acasă. Și de când cu pandemia, ne-am cam învățat să consumăm mult și totul la un click distanță. Mi-e dor să mă întorc în cinematografe, nu e o situație nemaipomenită, noi trăim în marele oraș și avem săli destule. Dar în țară e situația complicată. Orașele mici sunt orașe de 100.000 de locuitori fără cinematograf. Și asta e o problemă.

CANCAN.RO: Mulțumim mult, Răzvan!

Răzvan Simion: Băi, dacă mai are un vreun podcast, orice podcast sau dacă îl vezi pe aici, trebuie să vină și el la film că e ziua lu’ nevastă-sa. Și la cât e de chitros, sigur a scos-o la un film gratis de la Codin. Dacă îl vezi pe aici, să îi zici «a zis Răzvan că ești atât de chitros că ai scos-o pe nevastă-ta de ziua ei la film, pe banii lui Codin»!

