Florin Dumitrescu, bulversat înainte de începerea filmărilor pentru MasterChef. Cu ce probleme se confruntă celebrul bucătar

După plecarea cu scandal de la Antena 1, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu se întorc la Pro TV, la cârma show-ului MasterChef. Filmările pentru noul sezon al emisiunii culinare vor începe curând, iar Florin Dumitrescu s-a arătat îngrijorat. Acesta le-a mărturisit fanilor din mediul online că se confruntă cu unele probleme și a dezvăluit despre ce este vorba. Ce îl bulversează pe celebrul chef acum, înainte de întoarcerea în fața camerelor de filmat?

Recent, Pro TV a dat cea mai nouă lovitură pe piața media. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se întorc la cârma primul show culinar de anvergură din România. Cei trei chefi sunt noii jurați ai sezonului 9 MasterChef România. Bucătarii se întorc „acasă”, la 12 ani după ce și-au făcut debutul la postul de televiziune din Pache Protopopescu, însă acest moment îi produce câteva emoții lui Florin Dumitrescu.

După ce ani de zile au apărut la Chefi la Cuțite, la Antena 1, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au semnat un nou contract și vor apărea la MasterChef, la Pro TV. Filmările pentru noul sezon al show-ului culinar vor începe în curând, iar Florin Dumitrescu are câteva emoții pentru acest moment.

Aflat în vacanță în Italia, celebrul bucătar le-a mărturisit fanilor din mediul online ce „gânduri negre” îl încearcă înainte de a ajunge pe platourile de filmare. A trecut mai bine de un an de când bucătarul nu a mai stat în fața camerei, iar acest lucru l-a făcut să se relaxeze în ceea ce privește aspectul său fizic.

Mai exact, se pare că în toată această perioadă cheful a acumulat câteva kilograme în plus și îi este teamă că îi va da mari bătăi de cap stilistului ce îl va îmbrăca la MasterChef.

„S-a mâncat bine și luna asta. Din nefericire nu am început regimul și pe când vom începe filmările voi da bătăi de cap stilistei. Deja am depășit un an de la ultima zi de filmare și încă sunt în pauză. Problema este că nu se închide sacoul dacă nu mă potolesc cu mâncarea. Cât am scris treaba asta mi s-a făcut foame și abia aștept cină să mănânc niște paste”, a scris Florin Dumitrescu, pe Facebook.