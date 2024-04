Florin Dumitrescu, anunţ important după ce a plecat la Pro TV! Juratul de la MasterChef nu s-a ferit: „Să ne iertaţi”

Veste bună pentru fanii lui Florin Dumitrescu! Faimosul bucătar și-a bucurat toți admiratorii cu ultima postare de pe rețelele de socializare. Iată ce anunț a făcut viitorul jurat de la MaterChef!

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți bucătari de la noi din țară. De-a lungul timpului, și-a construit o carieră remarcabilă în domeniul gastronomiei și al televiziunii, câștigându-și o bază solidă de fani.

Cu toate acestea, este cunoscut faptul că atât el, și colegii săi, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, au trecut printr-o perioadă dificilă după plecarea din emisiunea care ia consacrat. Acum, toți trei sunt implicați în diverse procese, dar perspectivele să fie optimiste.

La scurt timp după ce faimoșii bucătari au anunțat că pleacă de la Chefi la Cuțite, au întâlnit numeroase dificultăți și au fost implicați în diverse procese legale cu Antena 1. În plus, au primit și reacții negative din partea unor fani. Florin Dumitrescu a împărtășit de mai multe ori cu urmăritorii săi că trece printr-o durată extrem de dificilă.

Recent, juratul de la MasterChef s-a fotografiat alături de soția sa, Cristina. Cei doi au plecat într-o vacanță binemeritată și se pare că vor să se bucure pe deplin de liniște și de timpul petrecut împreună. Mai mult decât atât, Florin Dumitrescu a sugerat că odată ce se va întoarce în țară, vor fi din nou liniștiți și fericiți, deoarece îi așteaptă o etapă importantă.

După multă muncă și multe situații neplăcute, bucătarul se simte din nou fericit și împlinit.

În încheierea mesajului pe care l-a postat pe rețelele de socializare, celebrul bucătar și-a exprimat scuzele față de urmăritorii săi, precizând că nu va fi la fel de activ în zilele următoare.

„Scuze, suntem complet nemachiați și cu un filtru mic, dar cine ne cunoaște stie că suntem sinceri. Chiar îmi era dor de liniștea asta pe care o trăim azi.

Fetele sunt mai mari, am scăpat de scutece, am zburat până aici, deci am câștigat ore în plus pentru vacanță. La întoarcere ne așteaptă o nouă eră în care sunt sigur că vom fi super fericiți. Dacă nu postez zilele următoare, să ne iertați. Pentru orice urgență lăsați un comentariu sau un mesaj și revin eu.”, a fost mesajul scris de Florin Dumitrescu pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare alături de soția sa.