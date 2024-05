Dani Oțil locuiește de peste 10 ani în Corbeanca, jumătate din duplex fiind locuit de el, iar cealaltă jumătate de Răzvan Simion, bunul lui prieten și coleg de la Neatza. O dată cu mariajul cu Gabriela Prisăcariu, locuința a avut parte de unele schimbări în bine, aceasta punându-și amprenta asupra căminului conjugal și în special asupra camerei care stătuse libera ani în șir și care și-a găsit utilitatea, transformându-se în dormitorul lui Tiago, fiul lui Dani și al Gabrielei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, doamna Oțil a povestit despre cei 3 ani de când au semnat actele la Starea Civilă, relația cu nașii, conviețuirea alături de fiul lor, dar a dezvăluit și motivul pentru care își dorește mutarea în Capitală și chiar a demarat negocierile cu soțul ei.

Dani și Gabriela Pricăsariu Oțil locuiesc la Corbeanca, într-o vilă cu etaj, amenajată după bunul lor plac și în care se simt bine și au confortul dorit. Sătulă de traficul infernal și de orele pierdute la volan, de ceva timp, partenera de viață a matinalului de la Antena 1 își dorește să se mute cu toții în București și speră să aibă câștig de cauză, mai ales că nu e deloc o decizie ușor de luat.

CANCAN.RO: Luna asta ați împlinit 3 ani de când ați devenit oficial soț și soție. Cum a fost perioada asta pentru voi?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu știu când au trecut 3 ani, nu știu când copilul meu era în burtică și acum aproape că merge la grădiniță. O perioadă foarte frumoasă, dar trece timpul ăsta foarte repede. Mi-aș dori să avem mai mult timp.

CANCAN.RO: I-ați ales nași pe Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu. De cât timp sunteți prieteni? Cum s-au legat lucrurile între voi?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Ei sunt niște oameni foarte mișto, nu ai cum să nu îi placi. A fost așa: dragoste la prima vedere. Noi la Satrea Civilă cumva știu că nu trebuie nași, doar să semneze cineva. Ei erau acolo, lângă noi: ok, voi. Și așa am ajuns nași-fini.

Gabriela Prisăcariu Oțil despre nași: “Când avem nevoie unii de ceilalți, suntem acolo”

CANCAN.RO: Cum e relația cu nașa? Vă dați sfaturi una alteia?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Ei stau la Timișoara și atunci nu prea apucăm să ne vedem foarte des. Nu ne sunăm foarte des, dar știm că dacă avem nevoie, suntem acolo. Nu este acel gen de relație, în care îți dai toată ziua mesaje, nu, nu suntem genul ăla, dar când avem nevoie unii de ceilalți, suntem acolo.

CANCAN.RO: Cum ți-ai pus amprenta asupra amenajării locuinței?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Păi am schimbat perdelele de vreo 3 ori deja, cred, Dani nu mă mai suportă! Am schimbat mocheta, am zugrăvit, pe toate cred că le-am făcut, tot ce face o femeie.

CANCAN.RO: Dar ai ținut cont și de principii Feng Shui pentru a fi armonie în casă, pentru abundență?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, am mers doar pe design, ce e frumos și ce îmi place mie.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “Este foarte bine faptul că Tiago are camera lui”

CANCAN.RO: Pentru Tiago, pentru camera lui ți-ai dorit ceva deosebit?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, mi-am dorit să aibă o cameră colorată, cu animăluțe și asta am și făcut.

CANCAN.RO: Tiago are camera lui, teoretic. Doarme acolo sau împărțiți dormitorul cu el?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, doarme, am ținut foarte mult la lucrul ăsta. Încă de la 5 luni l-am mutat în dormitorul lui, în pătuțul lui. A fost foarte greu, încă este foarte greu, pentru că eu noaptea trebuie să merg pe scări la el, când mă strigă. Nu avem camerele alăturate. Este foarte greu, dar este foarte bine faptul că are camera lui. Îl mai iau câteodată în pat lângă mine, dimineața, dar nu, în rest doarme în camera lui.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “Petrecem foarte mult timp în trafic. Și atunci trebuie să ne mutăm undeva în oraș”

CANCAN.RO: Ce ți ai dori cel mai mult să ai în casă în afară de dressing?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Mi-aș dori o altă casă!

CANCAN.RO: De ce?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Eu sunt picătura chinezească. Pe unde apuc, zic și îi transmit mesaje lui Dani că trebuie să ne mutăm, pentru că stăm foarte departe. Noi stăm în Corbeanca, nu mai este niciun secret, și petrecem foarte mult timp în trafic. Și atunci trebuie să ne mutăm undeva în oraș. Și încerc, doar că, nu știu, sper să și reușesc!

