Gabriela Prisăcariu i-a golit cardurile lui Dani Oțil! Matinalul de la Antena 1 a înnebunit când a văzut mesajul: sold insuficient

Gabriela Prisăcariu are o garderobă impresionantă, care se menține cu cheltuială mare. Soția lui Dani Oțil este dependentă de shopping și nu se sfiește să treacă prin toate magazinele cu cadrul pe care partenerul ei i l-a dat. Aceasta aruncă sume destul de mari la fiecare sesiune de cumpărături, totul însă până când cardul i-a arătat mesajul: sold insuficient. Cum a reacționat matinalul de la Antena 1 când a aflat de isprava soție sale?

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează un cuplu de ani de zile. Cei doi au reușit să își construiască împreună o familie frumoasă și se înțeleg de minune. În relație, cei doi au toate lucrurile la comun, chiar și finanțele. Însă, deși împart același cont bancar, acesta este golit mult mai des de către Gabriela Prisăcariu.

Recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre pasiunea ei pentru shopping, amintindu-și de o situație în care a crezut că Dani Oțil o să facă infarct. Aceasta a mărturisit că soțul i-a încredințat un card, explicându-i că toți banii lor se află acolo. Mai mult, a liniștit-o și i-a spus că aceștia nu se vor termina niciodată.

Ei bine, când a rostit aceste cuvinte, Dani Oțil nu descoperise încă apetitul soției sale pentru cumpărături. Plimbându-se prin magazine, Gabriela Prisăcariu a pus ochii pe câteva produse, iar când a ajuns cu ele la casa de marcat a avut parte de o surpriză de proporții. Aceasta nu a putut cumpăra ce și-a dorit pentru că soldul era insuficient.

Atunci când a văzut asta, blondinei nu i-a venit să creadă că a cheltuit toți banii și s-a prezentat în fața lui Dani Oțil explicându-i problema. Atunci când a auzit veștile, matinalul de la Antena 1 a crezut că o să facă infarct, însă, din fericire pentru el, a fost vorba doar despre o eroare, care s-a remediat rapid.

„Este un subiect greu! Cert este că am un card, mi l-a dat Dani și a zis să am grijă de el pentru că acolo sunt banii noștri care nu se termină niciodată! Cumva, într-un magazin, mi-a apărut sold insuficient! Am intrat în panică! Dani mi-a zis: Ai grijă, aici sunt banii noștri, nu se termină niciodată

Bine! Până să mă cunoască pe mine! Nu cumpărasem ceva scump, era vorba de o sumă mică și mi-a apărut sold insuficient. Atunci mi-am dat seama că am o problemă reală! I-am zis: Cred că cineva ne-a furat cardul sau s-a întâmplat ceva! Uite ce am pățit!. A spus: N-are cum! Ba are!

Acum este amuzant, dar atunci m-am speriat, am crezut că am făcut ceva sau cineva ne-a furat banii de pe card”, a măturisit Gabriela Prisăcariu, potrivit ego.ro.