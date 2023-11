Boala cu care se luptă Gabriela Prisăcariu. Nevasta lui Dani Oțil merge la recuperare. „Durerea e acolo non-stop”

Gabriela Prisăcariu se confruntă cu dureri insuportabile de spate, iar în urma unor controale medicale amănunțite, soția lui Dani Oțil a fost diagnosticată cu hernie de disc. Vrând să aibă o viață normală și fără griji, partenera de viață a matinalului de la Antena 1 este nevoită să facă anumite sacrficii.

Gabriela Prisăcariu se confruntă cu probleme majore de sănătate. Soția lui Dani Oțil le-a povestit urmăritorilor de pe social-media că trece printr-o perioadă delicată, cel puțin din punct de vedere medical.

În urma unor controale medicale, Gabriela Prisăcariu a fost diagnosticată cu hernie de disc. Afecțiunea de care suferă îi îngreunează destul de mult viața, mai ales că este nevoită să suporte durerea fizică non-stop, indiferent că merge sau că stă pe loc. Pentru a evita o posibilă operație în cazul herniei de disc, dar și în încercarea de a se vindeca, soția matinalului de la Antena 1 merge zilnic la recuperare medicală.

„Încep o nouă săptămână așa cum am încheiat-o și pe cealaltă și anume cu recuperarea mea la spate. Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare, indiferent că stau… Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea. Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate, pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase”, a mărturisit vedeta pe InstaStory.