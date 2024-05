Alessandra Stoicescu, mărturii dureroase după moartea mamei ei! Ce n-a putut să-i spună prezentatoarea de la Observator în ultimele clipe

Alessandra Stoicescu (48 de ani) a făcut mărturisiri emoționante despre mama ei! Prezentatoarea de știri a trecut prin momente foarte grele, după ce a aflat că femeia care i-a dat viață suferă de o boală cumplită: cancer la plămâni! Știrista a fost conștientă că mama ei nu va rezista și își va da ultima suflare, în cele din urmă, așa că i-a fost alături și nu s-a dezlipit o clipă de lângă patul ei. Au trecut 5 luni de când moderatoarea de la Antena 1 a rămas cu un gol imens în suflet, însă abia acum și-a găsit puterea să vorbească despre tragedia care s-a abătut asupra ei!

Alessandra Stoicescu a suferit o pierdere imensă în urmă cu 5 luni. Prezentatoarea de la Observator și-a pierdut mama, care a dus o luptă cumplită cu boala. Anul trecut, femeia fusese diagnosticată cu cancer de plămân, iar medicii nu mai aveau mari speranțe că ea se va face bine. Moderatoarea a primit vestea tristă cu multă durere în suflet, însă a încercat să facă tot posibilul, să-i fie alături în ultimele ei clipe.

Nu s-a dezlipit de lângă patul ei și luni bune au fost de nedespărțit. În tot acest timp, niciuna dintre ele nu și-a găsit puterea să vorbească despre nenorocirea care s-a abătut asupra familiei lor. Alessandra Stoicescu i-a spus mereu cât de mult o iubește, și-a cerut iertare și a încercat s-o facă pe mama ei să zâmbească până-n ultima clipă.

„Nu sunt în pace încă acolo, să știi. Nu sunt în pace, au trecut 5 luni…am fost lângă ea în fiecare clipă, inclusiv în ultimele minute. În primă fază, îngheți, ești eficient și acum te întrebi, apropo de regrete, dacă ai fi putut să faci ceva altfel. Clar, nu. Nu aveam ce să fac altfel. Mi-aș fi dorit mult să mai avem timp.

Îmi spunea cineva că te simți orfan, indiferent că ai 40, 45, 48 de ani…că te simți orfan. Mai e ceva, eu îl am pe tata. Sergiu îi are pe amândoi părinții și-mi doresc tare, tare mult să fie foarte sănătoși mulți ani. Când nu mai e nimeni în spate și tu ești primul la rând cum ar veni, intervine o panică. Panică de îmbătrânire, panică de moarte, cu alea trebuie să lupți. Eu am fost convinsă toată viața că eu pot orice, mai puțin să schimb boala și moartea. Ceea ce așa e, în rest le faci pe toate. (…)

Cu ani în urmă și dacă nu aș fi avut-o pe Sara, cu siguranță ar fi fost mult mai la pământ. Sara m-a echilibrat din acest punct de vedere. Ea a pregătit terenul, Dumnezeu mi-a dat-o pe mama atât timp cât să mă obișnuiesc cu ideea. Din momentul îmbolnăvirii și când a fost în pat, am avut fix 4 luni. Stau lângă ea să văd că-i e greu, să o pot încuraja, să pot merge mai departe, să accept că ne iubim, dar că suntem foarte diferite chiar și-n aceste momente (…)”, a mărturisit Alessandra Stoicescu, în podcastul lui Mihai Morar.