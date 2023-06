Vlad, bărbatul care a înnebunit-o pe Alessandra Stoicescu, de la Antena 1. Detalii neștiute despre prima poveste de dragoste a prezentatoarei de la Observator

Alessandra Stoicescu (47 de ani ) este una din figurile emblematice ale postului de televiziune Antena 1. Prezentatoarea știrilor Observator a încercat să rămână cât mai discretă în ceea ce privește viața ei personală, motiv pentru care nu sunt mulți care știu detalii despre trecutul său amoros. Cine a fost, de fapt, prima dragoste a prezentatoarei.

Chiar dacă în fața camerelor de filmat este o jurnalistă profesionistă, fermă, cu o atitudine impunătoare și stăpână pe situație, puțini sunt cei care au reușit să o cunoască pe Alessandra Stoicescu, femeia sensibilă și complexă din afara platoului de filmare.

Alessandra Stoicescu: ”A fost o poveste ca în filme”

În cadrul unui interviu, prezentatoarea de la Observator și-a adus aminte de primul ei iubit. Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată și se pare că Alessandra Stoicescu a simțit-o pe propria piele, chiar dacă au trecut 33 de ani de atunci. La vârsta de 14 ani s-a îndrăgostit de Vlad, băiatul cu 4 ani mai mare decât ea și omul pe care l-a iubit până la vârsta de 21 de ani.

”La 14 ani iubeam un coleg cu patru ani mai mare decât mine. Îl chema Vlad și am fost împreună până când am împlinit 21 de ani. A fost o poveste ca în filme. Când îl vedeam, mi se tăiau picioarele. Ne-am cunoscut la Liceul ”Tonitza” și am ajuns să fim prieteni. Făceam cursurile de artă împreună, iar el era muzician. În afară de el nu mai vedeam și nu mai auzeam nimic” mărturisește Alessandra.

Nu doar iubirea a fost cea care i-a unit pe cei doi tineri, dar și aceeași pasiune pentru muzica rock și heavy metal, singura muzică pe care o asculta în perioada liceului. Coincidența face ca și iubitul ei să iubească acest gen de muzică, ba mai mult, chiar să fie un cunoscut cântăreț rock. Alessandra Stoicescu și-a adus aminte că îl însoțea pe Vlad la toate concertele și spectacolele, momente trăite la intensitate maximă de amândoi.

„Pentru că prietenul meu era muzician și cânta acest gen de muzică, nu lipseam de la niciun spectacol. Îmi plăcea să ascult muzica anilor ’60-’70“, sa mai spus Alessandra Stoicescu, pentru revistavip.ro

Revenind în vremurile actuale, se poate spune că Alessandra Stoicescu are parte de o familie așa cum a visat. Prezentatoarea Observatorului a devenit mama unei fetițe extrem de dorită, Sara Maria și este soția lui Sergiu Constantinescu, cei doi fiind căsătoriți din anul 2013.

”Îmi e foarte bine, sunt foarte fericită şi mă simt completată de Sergiu. Suntem două jumătăţi ale aceluiaşi măr, cu toate cele… Noi lucrăm împreună şi se spune că acest lucru nu e foarte bun, că poate să îţi afecteze relaţia.

„Noi avem o relaţie foarte unită şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta, că ne completăm foarte bine în toate. Ne plac vacanţele. Eu, până să-l cunosc pe el, nu mergeam nicăieri. (…) Noi avem copii. Sergiu are copil şi implicit Bianca este şi a mea. Ca o soră. Nu pretind altceva şi nici n-a fost vorba vreodată, dar ea este parte din noi, merge în vacanţe cu noi, are 21 de ani ea alege în ce vacanţe vrea să meargă cu noi.”, spune Alessandra Stoicescu în urmă cu ceva timp.