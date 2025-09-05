Ioana Năstase, păcălită şi lăsată cu datorii! Soţia lui Nasty a ajuns în instanţă! “După ce și-a asumat toată vina, nu am mai dat de el”

Ioana Năstase a fost bună de plată după ce numele său a apărut într-un dosar înregistrat la Judecătoria Constanța, pentru o faptă petrecută în afara granițelor. Mai precis, în Austria. Bărbatul prins circulând cu viteză, care-i cumpărase mașina, deși inițial și-a asumat fapta, a dispărut si a blocat-o peste tot. Soția lui Nasty ne-a mai spus că deși a fost sfătuită să-l dea în judecată pe cel care a comis fapta, a renunțat să facă acest pas. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ioana Năstase s-a aflat în stare de șoc după ce s-a trezit în postura de pârât într-un dosar înregistrat la finele lunii iunie, la Judecătoria Constanța. Obiectul procesului l-a constituit recunoașterea unei hotărâri penale sau a unui alt act judiciar străin, potrivit Legii 302/2004. Aceasta a luat imediat legătura cu avocata sa, care a pus-o în temă în legătură cu respectivul proces.

„În urmă cu aproape un an, am vândut o mașină. Actele le-am făcut abia în luna ianuarie. Noul proprietar a circulat cu automobilul încă de când l-a cumpărat. Și a primit o amendă pentru viteză, în Austria. Habar nu am avut de acest lucru”, a dezvăluit doamna Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ioana Năstase: „Am plătit eu tot. Și amenda și onorariul avocaților”

Supriză însă. Inițial, bărbatul respectiv, de loc din Alba Iulia, a aigurat-o că-și va asuma întreaga faptă și va plăti el însuși amenda. Doar că „socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg”. Acesta nu s-a ținut de cuvânt, astfel că numele Ioanei a rămas pe portalul instanțelor, în dosarul ce avea ca prim termen luna septembrie. Bruneta a încercat să ia din nou legătura cu „făptașul”, doar că acesta nu i-a mai răspuns la telefon. Motiv pentru care, Ioana Năstase a fost nevoită să plătească aproximativ 1000 de euro, reprezentând atât amenda respectivă, cât și onorariul avocaților.

„Am plătit eu tot. Și amenda lui, si avocaţii. După ce și-a asumat toată vina și că va plăti, nu am mai dat de el”, a mărturisit soția lui Ilie Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu pot face rău nimănui”

Ioana Năstase ne-a mai spus că deși a fost sfătuită să-l dea în judecată pe cel care-i cumpărase mașina, a renunțat să facă aces pas.

„Nu sunt genul. Eu nu pot face rău nimănui. Păcat că banii ăștia îi puteam da unui copilas amărât”, a completat aceasta.

Altfel, la finele lunii octombrie, Ioana va trebui să se prezinte tot la Judecătoria Constanța, la procesul de divorț pe care i l-a intentat lui Ilie Năstase. Inițial, aceasta depusese actele la un notar. Cum fostul număr unu ATP nu s-a prezentat, procesul s-a mutat la tribunal.