Sărbători cu lacrimi. Ioana Năstase începe anul în fața judecătorilor

De: Ana Maria Pasat 04/12/2025 | 11:44
Ioana Năstase va începe anul în sălile tribunalului. Divorțul de fostul tenisman bate la ușă, cei doi soți având termen chiar în luna ianuarie. Partenera de viață a marelui campion face declarații în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, pe marginea acestui subiect. Nu mai știe nimic de soțul său de câteva zile, dar problemele sale, cu care se confruntă în prezent, sunt însă de altă natură.

Ioana Năstase încheie anul cu multă tristețe în suflet, după cum însăși ne-a mărturisit. După cum se știe, aceasta i-a intentat divorț lui Ilie Năstase la Judecătoria Constanța, după o relație de mai bine de șapte ani.

Ioana Năstase spune că nu mai știe nimic de soțul său de câteva zile

Deși a avut luni la dispoziție, a decis să nu-și retragă dosarul, așa cum a mai făcut și cu altă ocazie. Astfel că, cei doi soți se vor întâlni la tribunal chiar la începutul anului. Mai precis în luna ianuarie, atunci când e programat cel de-al doilea termen al procesului.

„Nu mai simt nevoia să discut pe tema acestui subiect. De câteva zile nu știu nimic de el. Dar nu vreau să mai comentez ceva. El este imprevizibil. În ultima perioadă nu m-a mai interesat. M-am gîndit la mama mea, la familie. Mă ține Dumnezeu sănătoasă să pot face față. A fost un an mai greuț, dar îi mulțumesc lui Doamne, Doamne că sunt bine”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ioana Năstase: „A fost și Ilie o dată la spital”

În prezent însă, o altă problemă familială o întristează pe doamna Năstase. Mai precis, mama sa are probleme de sănătate, motiv pentru care a și fost internată în Constanța. Deși femeia care i-a dat viață avea o relație specială cu ginerele său, Ioana a evitat să mai vorbească cu aceasta despre Ilie. Fostul campion și-a vizitat însă soacra, la spital.

„Am stat o perioadă mai retrasă pentru că am avut probleme de sănătate cu mama. Am alergat toată luna, acum e mai bine. E acasă. A fost internată la Constanța. Era în formă, plină de viață. Acum nu prea mai e așa. Probabil că-și va reveni, după tratament. Adevărul e că ea niciodată nu s-a plâns de ceva anume. Doamne ajută să fie bine.

Mă aștepta mereu în poartă, avem o relație foarte apropiată. În ultima perioadă am evitat să mai discut cu ea despre Ilie. Nici ea nu a deschis subiectul. A fost o dată la ea la spital. Mama mea nu știe ce înseamnă ură, e un om foarte bun”, a adăugat Ioana Năstase.

