Ilie Năstase e decis: DIVORȚEAZĂ! “Totul e gata!”

Ioana și Ilie Năstase au avut deja un prim termen în cadrul procesului de divorț. Soția fostului campion este cea care a depus actele, după un episod nu tocmai plăcut pe care l-a avut cu partenerul său. Cum acesta nu s-a prezentat, procesul a fost amânat pentru începutul lunii ianuarie. Citiți numai în CANCAN.RO prima și singura declarație dată de Nasty pe marginea acestui subiect. De asemenea, aflați și ce se va întâmpla la cea de-a doua înfățișare a procesului.

Ioana și Ilie Năstase se află în pragul divorțului, după o relație de mai bine de șapte ani. Soția fostului tenisman este cea care a introdus actele la Judecătoria Constanța, acolo unde își are domiciliul. Procesul a avut deja un prim termen, la finele lunii octombrie, la care însă fostul campion nu a fost prezent. Astfel că, cei doi urmează să se întâlnească la tribunal la începutul lunii ianuarie.

Deși se părea că lucrurile vor reintra pe făgașul normal, iar cei doi își vor continua căsnicia, situația este aceeași. Mai mult, Ilie Năstase a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce se va întâmpla în fața magistraților, la următoarea înfățișare.

„Procesul s-a amânat pentru că eu nu am primit citația. La următorul termen, din ianuarie, voi fi prezent. Totul e gata”, ne-a spus acesta.

Ioana Năstase a depus inițial actele la un notar. Cum Ilie nu s-a prezentat, divorțul nu s-a putut concretiza. La scurt timp, aceasta a mutat dosarul la Judecătoria din Constanța. Bruneta nu ne-a ascuns însă că nu și-ar dori nici ea această despărțire, dacă Ilie se va schimba.

Ilie Năstase: „O voi iubi până la moarte”

La rându-i, la acea vreme, fostul campion ne mărturisea că Ioana este femeia vieții lui și că va face tot posibiluil să-i schimbe decizia:

„Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubirea adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi. Ea are un suflet extraordinar de bun. N-am acceptat niciodată până acum să-mi fac vreun tatuaj cu vreo femeie. Ea e singura, am numele ei tatuat pe deget”.

„Simți că te distrugi pe tine ca om”

În același timp, Ioana ne-a explicat care este însă motivul pentru care nu a dat înapoi în ceea ce privește divorțul:

„Am încercat tot timpul să-mi păstrez echilibrul și mintea sănătoasă. Să știu cum să gesionez orice situație. Dar la un moment dat simți că te distrugi pe tine ca om dacă mai continui. Dar indiferent de situație, eu o să-i fiu mereu alături. Acesta e felul meu de a fi”.

Soția lui Ilie Năstase nu ne-a ascuns nici faptul că va fi un divorț fără partaj, dat fiind faptul că nu au bunuri comune.

CITEȘTE ȘI:

Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”

Ioana Năstase, păcălită şi lăsată cu datorii! Soţia lui Nasty a ajuns în instanţă! “După ce și-a asumat toată vina, nu am mai dat de el”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.