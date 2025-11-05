Acasă » Exclusiv » Ilie Năstase e decis: DIVORȚEAZĂ! “Totul e gata!”

Ilie Năstase e decis: DIVORȚEAZĂ! “Totul e gata!”

De: Ana Maria Păsat 05/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ioana și Ilie Năstase au avut deja un prim termen în cadrul procesului de divorț. Soția fostului campion este cea care a depus actele, după un episod nu tocmai plăcut pe care l-a avut cu partenerul său. Cum acesta nu s-a prezentat, procesul a fost amânat pentru începutul lunii ianuarie. Citiți numai în CANCAN.RO prima și singura declarație dată de Nasty pe marginea acestui subiect. De asemenea, aflați și ce se va întâmpla la cea de-a doua înfățișare a procesului.

Ioana și Ilie Năstase se află în pragul divorțului, după o relație de mai bine de șapte ani. Soția fostului tenisman este cea care a introdus actele la Judecătoria Constanța, acolo unde își are domiciliul. Procesul a avut deja un prim termen, la finele lunii octombrie, la care însă fostul campion nu a fost prezent. Astfel că, cei doi urmează să se întâlnească la tribunal la începutul lunii ianuarie.

Ioana și Ilie Năstase în prag de divorț

Deși se părea că lucrurile vor reintra pe făgașul normal, iar cei doi își vor continua căsnicia, situația este aceeași. Mai mult, Ilie Năstase a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce se va întâmpla în fața magistraților, la următoarea înfățișare.

„Procesul s-a amânat pentru că eu nu am primit citația. La următorul termen, din ianuarie, voi fi prezent. Totul e gata”, ne-a spus acesta.

Ioana Năstase a depus inițial actele la un notar. Cum Ilie nu s-a prezentat, divorțul nu s-a putut concretiza. La scurt timp, aceasta a mutat dosarul la Judecătoria din Constanța. Bruneta nu ne-a ascuns însă că nu și-ar dori nici ea această despărțire, dacă Ilie se va schimba.

2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Ilie Năstase: „O voi iubi până la moarte”

La rându-i, la acea vreme, fostul campion ne mărturisea că Ioana este femeia vieții lui și că va face tot posibiluil să-i schimbe decizia:

„Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubirea adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi.

Ea are un suflet extraordinar de bun. N-am acceptat niciodată până acum să-mi fac vreun tatuaj cu vreo femeie. Ea e singura, am numele ei tatuat pe deget”.

„Simți că te distrugi pe tine ca om”

În același timp, Ioana ne-a explicat care este însă motivul pentru care nu a dat înapoi în ceea ce privește divorțul:

„Am încercat tot timpul să-mi păstrez echilibrul și mintea sănătoasă. Să știu cum să gesionez orice situație. Dar la un moment dat simți că te distrugi pe tine ca om dacă mai continui. Dar indiferent de situație, eu o să-i fiu mereu alături. Acesta e felul meu de a fi”.

Soția lui Ilie Năstase nu ne-a ascuns nici faptul că va fi un divorț fără partaj, dat fiind faptul că nu au bunuri comune.

CITEȘTE ȘI:

Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”

Ioana Năstase, păcălită şi lăsată cu datorii! Soţia lui Nasty a ajuns în instanţă! “După ce și-a asumat toată vina, nu am mai dat de el”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
După trei ani de calvar, Alina Sorescu încă nu s-a vindecat: ”Nu trăim o situație liniștită”
Exclusiv
După trei ani de calvar, Alina Sorescu încă nu s-a vindecat: ”Nu trăim o situație liniștită”
Și PRO TV se refuză! Vedeta din România care a spus „pas” televiziunii din Pache + Antenei 1 ”la pachet”
Exclusiv
Și PRO TV se refuză! Vedeta din România care a spus „pas” televiziunii din Pache + Antenei 1…
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
Mediafax
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul...
Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința
Gandul.ro
Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Primarul din Livezile, vizat de o anchetă penală după apariția imaginilor compromițătoare. „O rușine”
Adevarul
Primarul din Livezile, vizat de o anchetă penală după apariția imaginilor compromițătoare. „O...
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Mediafax
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința
Gandul.ro
Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După trei ani de calvar, Alina Sorescu încă nu s-a vindecat: ”Nu trăim o situație liniștită”
După trei ani de calvar, Alina Sorescu încă nu s-a vindecat: ”Nu trăim o situație liniștită”
Și PRO TV se refuză! Vedeta din România care a spus „pas” televiziunii din Pache + Antenei 1 ”la ...
Și PRO TV se refuză! Vedeta din România care a spus „pas” televiziunii din Pache + Antenei 1 ”la pachet”
Filmări nemaivăzute cu Gigi Becali. Patronul de la FCSB și-a găsit „refugiul” spiritual la Mănăstirea ...
Filmări nemaivăzute cu Gigi Becali. Patronul de la FCSB și-a găsit „refugiul” spiritual la Mănăstirea Cernica. S-a întors la strană ”cu cântec înainte”!
De ce a dispărut Alina Eremia din online. Ce probleme are artista: „Pe o perioadă nedeterminată”
De ce a dispărut Alina Eremia din online. Ce probleme are artista: „Pe o perioadă nedeterminată”
Prefectura București a făcut anunțul oficial! Liceul afectat după explozia din Rahova se închide ...
Prefectura București a făcut anunțul oficial! Liceul afectat după explozia din Rahova se închide parțial
Dana Nălbaru a revenit în muzică! Lansează prima ei piesă, după despărțirea de Hi-Q: „Din dragoste ...
Dana Nălbaru a revenit în muzică! Lansează prima ei piesă, după despărțirea de Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”
Vezi toate știrile
×