Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?”

Fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase a ajuns pe străzi. Charlotte, fiica adoptată de marele sportiv și de soția lui de atunci, Alexandra King, în timpul mariajului lor dintre anii 1984 și 2002, susține că nu mai are un acoperiș deasupra capului și că viața o încearcă din plin.

Tănăra spune că a ajuns în această situație din cauza fostului ei iubit. Charlotte și fratele ei adoptiv, Nicholas, au rămas în grija mamei lor, Alexandra King, după divorțul acesteia de Ilie Năstase. În trecut, ea a făcut mai multe dezvăluiri dureroase depre relația pe care a avut-o de-a lungul anilor cu celebrul ei tată.

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a fost mesajul transmis de Charlotte Năstase pe rețelele de socializare.

View this post on Instagram A post shared by Charlotte Nastase (@charlottesfit)

Ce relație are Charlotte cu Ilie Năstase

Charlotte a recunoscut, la un moment dat, că e mândră că e fiica lui Ilie Năstase, chiar dacă relația lor e una rece astăzi. Tănăra susținea că Ilie Năstase regretă că a adoptat-o și că își amintește doar câțiva ani în care i-a fost aproape. În rest, nu a mai reușit să aibă o discuție cu el nici la telefon.

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta. Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, spunea aceasta pentru Click.

Citește și: Ioana Năstase, păcălită şi lăsată cu datorii! Soţia lui Nasty a ajuns în instanţă! “După ce și-a asumat toată vina, nu am mai dat de el”

CItește și: Ilie Năstase și-a luat în primire fiul vitreg! Primul pas spre împăcare, după ce Ioana a depus actele de divorț?