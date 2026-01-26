După divorț, Ilie Năstase a băgat mâna adânc în buzunar! A scos cardul și s-a răsfățat

Ilie Năstase face din singurătate o voluptate! CANCAN.RO l-a surprins din nou la mall, însoțit de propriile gânduri și cam atât. Pentru că divorțul de Ioana nu e o schimbare suficientă, Ilie își dorește o schimbare și mai mare, așa că s-a dus să își ia alt telefon.

Ilie Năstase, 79 de ani, a fost văzut din nou pe teritoriul său de vânătoare, în Băneasa Shopping City, unde l-am reperat și data trecută, la o cafea cu privilegii, adică în food court. De data asta, fostul tenismen nu se rezumă la o cafeluță, ci face o investiție serioasă. Își cumpără un iPhone 17 Pro în culoarea de prezentare, Cosmic Orange!

Probabil s-au aliniat astrele, sau a avut o viziune cosmică despre viața lui, pentru că acest titan al sportului mondial a vrut să-și împrospăteze viața cu un device nou, puternic și extrem de dorit.

Ilie Năstase nu s-a uitat la bani

Ilie vrea să fie și elegant, dar să nu-i fie nici frig, așa că adoptă o ținută complexă și interesantă. Pe dedesubt are o cămașă cu carouri alb-roșii. Apoi un pulover subțire, din lână merinos. Peste pulover o altă cămașă, dar de data asta din denim și descheiată ștrengărește. Ilie e mereu tânăr!

Cu frigul și umezeala nu te joci, nu poți face giumbușlucurile pe care le făcea odinioară Nasty la Wimbledon! În rest, Nasty și-a aruncat o pereche de blugi pe el și s-a încălțat cu niște teniși comozi și dus a fost.

Rămâne de văzut cu ce ținută va apărea Ilie după ce intră în posesia noului telefon comandat, pentru că trebuie să se asorteze cu portocaliul cosmic. Poate își cumpără un pulover portocaliu.

