Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă

Geanina Ilieș locuiește într-o vilă impunătoare, desprinsă parcă din filme. Cocheta proprietate se află aproape de București și reprezintă locul în care prezentatoarea de la Antena Stars își încarcă bateriile după o zi încărcată. Vila este mobilată cu mult bun gust, într-un stil modern.

În trecut, Geanina Ilieș a locuit într-un apartament, dar mutarea în noua casă i-a oferit confortul dorit. Când are timp, vedeta nu se dă în lături de la activitățile din gospodărie. Geanina Ilieș face curat, tunde gazonul, asta în anotimul călduros, sau pregătește bucate alese pentru cei apropiați. Aproape de Geanina locuiește și cea care i-a dat viață, care îi e de un real ajutor.

Cum și-a amenajat Geanina Ilieș vila

Prezentatoarea are în vilă un living spațios, o bucătărie amplă cu multe dotări moderne și un dressing mare. Geanina are aici atât creații de la designeri români, cât și străini și pantofi de la diferite branduri. Dormitoarele și băile sunt amenajate, de asemenea, pe gustul brunetei, care și-a dorit foarte mult un loc care să o reprezinte. Vedeta a mizat pe culori calde, care dau o stare de liniște și creează un ambient plăcut. Geanina Ilieș are o curte mare cu gazon, acesta fiind și locul unde obișnuiește să își bea cafeaua când e vremea caldă.

„Acasă e locul meu preferat. În mijlocul agitație săptămânii, casa mea devine sanctuarul meu personal. Aici pot să mă refugiez de stresul zilnic și o fac cum știu eu mai bine. Fie că e vorba de o carte bună, un serial, puțină curățenie, muzică bună, acasă este locul unde îmi găsesc pacea în mijlocul haosului. Și dacă tot menționăm de filme, trebuie să vă spun ce serial super am descoperit. Se numește Viață de medic”, spunea Geanina Ilieș, pe o rețea de socializare.

Fiul Geaninei Ilieș studiază la Barcelona

Geanina Ilieș a împărțit această casă până de curând cu fiul ei, care acum studiază în străinătate, mai exact la Barcelona. Cei doi se văd acum mai mult în vacanțe. Vedeta a divorțat de tatăl lui Patrick când el avea doi ani. Cei doi nu mai păstrează astăzi legătura. Geanina susține că nu a influențat cu nimic acest capitol din viața fiului ei, că a fost pur și simplu alegerea lui.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru, nici lui Patrick nu i-am spus, au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, spunea ea într-un podcast.

