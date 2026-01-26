Acasă » Știri » Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă

Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă

De: Simona Tudorache 26/01/2026 | 07:20
Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Geanina Ilieș locuiește într-o vilă impunătoare, desprinsă parcă din filme. Cocheta proprietate se află aproape de București și reprezintă locul în care prezentatoarea de la Antena Stars își încarcă bateriile după o zi încărcată. Vila este mobilată cu mult bun gust, într-un stil modern.

În trecut, Geanina Ilieș a locuit într-un apartament, dar mutarea în noua casă i-a oferit confortul dorit. Când are timp, vedeta nu se dă în lături de la activitățile din gospodărie. Geanina Ilieș face curat, tunde gazonul, asta în anotimul călduros, sau pregătește bucate alese pentru cei apropiați. Aproape de Geanina locuiește și cea care i-a dat viață, care îi e de un real ajutor.

Cum și-a amenajat Geanina Ilieș vila

Prezentatoarea are în vilă un living spațios, o bucătărie amplă cu multe dotări moderne și un dressing mare. Geanina are aici atât creații de la designeri români, cât și străini și pantofi de la diferite branduri. Dormitoarele și băile sunt amenajate, de asemenea, pe gustul brunetei, care și-a dorit foarte mult un loc care să o reprezinte. Vedeta a mizat pe culori calde, care dau o stare de liniște și creează un ambient plăcut. Geanina Ilieș are o curte mare cu gazon, acesta fiind și locul unde obișnuiește să își bea cafeaua când e vremea caldă.

„Acasă e locul meu preferat. În mijlocul agitație săptămânii, casa mea devine sanctuarul meu personal. Aici pot să mă refugiez de stresul zilnic și o fac cum știu eu mai bine. Fie că e vorba de o carte bună, un serial, puțină curățenie, muzică bună, acasă este locul unde îmi găsesc pacea în mijlocul haosului. Și dacă tot menționăm de filme, trebuie să vă spun ce serial super am descoperit. Se numește Viață de medic”, spunea Geanina Ilieș, pe o rețea de socializare.

Fiul Geaninei Ilieș studiază la Barcelona

Geanina Ilieș a împărțit această casă până de curând cu fiul ei, care acum studiază în străinătate, mai exact la Barcelona. Cei doi se văd acum mai mult în vacanțe. Vedeta a divorțat de tatăl lui Patrick când el avea doi ani. Cei doi nu mai păstrează astăzi legătura. Geanina susține că nu a influențat cu nimic acest capitol din viața fiului ei, că a fost pur și simplu alegerea lui.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru, nici lui Patrick nu i-am spus, au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, spunea ea într-un podcast.

Citește și: Geanina Ilieş a trecut prin mari emoţii! Totul are legătură cu fiul său! Prezentatoarea de la Antena Stars a stat ca pe ace, iar finalul… 

Citește și: Cum arată casa lui Daniel Pavel de la Desafio? Locuința din Thailanda e o oază secretă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
Știri
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Știri
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin
Adevarul
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu...
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
Digi 24
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ...
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
BANC | Politica by Bulă
BANC | Politica by Bulă
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un ...
Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul
Horoscop rune 26 ianuarie 2026. Runa Hagalaz aduce schimbări neașteptate
Horoscop rune 26 ianuarie 2026. Runa Hagalaz aduce schimbări neașteptate
Vezi toate știrile
×