Cum arată casa lui Daniel Pavel de la Desafio? Locuința din Thailanda e o oază secretă

În acest an, Pro TV a venit cu un nou show de aventură, Desafio. La cârma acestuia se află Daniel Pavel, care a făcut „transferul” de la Survivor. Astfel, de această dată domnul Dan nu s-a mai bucurat de peisajul din Dominicană, ci de cel din Thailanda. Cum arată casa lui Daniel Pavel de la Desafio? Locuința este o oază de liniște.

La Desafio concurenții își testează din plin limitele. Iar foame, lipsă de somn, umezeală tropicală sau reptile care apar noaptea au ajuns să fie provocări deja simple pentru ei. Ei bine, în timp ce participanții nu au parte de condiții prea grozave, în cazul lui Daniel Pavel lucrurile stau total diferit.

Cum arată casa lui Daniel Pavel de la Desafio?

Așa cum spuneam, în timp ce mare parte din concurenții Desafio se chinuie, Daniel Pavel o duce mult mai bine. Atunci când nu se află la filmări, acesta se retrage în propria lui oază de liniște. În lunile pe care a trebuit să le stea în Thailanda, domnul Dan a locuit într-o căsuță tradițională thailandeză, construită din lemn, amplasată direct pe plajă, la doar câțiva metri de mare.

Daniel Pavel a transformat această căsuță în sanctuarul lui și a lăsat natura să îl relaxeze. Valurile îl adormeau seara, iar primele raze de soare îi dădeau deșteptarea. Nu a stat în lux nici el, însă căsuța de pe plajă a fost perfectă, amintindu-i de începuturile sale ca ofițer de marină.

Interiorul este unul rustic, cu mobil din lemn masiv. Căsuța thailandeză este mobilată simplu, cu un pat și un ventilator suspendat, două ferestre care dau direct spre mare și duș în aer liber.

„Casa asta îmi amintește de începuturile mele ca ofițer de marină. La acest reality show, în Thailanda, sunt pentru prima oară în această parte a lumii. Stau într-un loc cu adevărat paradisiac. Asta nu înseamnă că petrec mult timp acolo, pentru că filmările pentru Desafio: Aventura sunt efectiv zi-lumină, de dimineața până seara târziu. Casa în care stau, aflată la câțiva metri de țărm, sub palmieri, este wow. O cabană din lemn, specifică regiunii, care îmi aduce aminte de începuturile mele de ofițer de marină. Mă simt ca într-o cabină de navă acolo. Am strictul necesar”, a declarat Daniel Pavel, pentru click.ro.

Foto: Facebook, captură video