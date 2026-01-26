Acasă » Știri » Dieta bizară a lui Radu Vâlcan. Cum se menține în formă soțul Adelei Popescu: „Te simți excelent!”

Dieta bizară a lui Radu Vâlcan. Cum se menține în formă soțul Adelei Popescu: „Te simți excelent!”

De: Alina Drăgan 26/01/2026 | 06:20
Dieta bizară a lui Radu Vâlcan. Cum se menține în formă soțul Adelei Popescu: „Te simți excelent!”
Cum se menține în formă Radu Vâlcan /Foto: Instagram
Radu Vâlcan este unul dintre bărbații din România care au făcut de-a lungul timpului multe domnișoare și doamne să suspine după el. La 48 de ani, acesta este într-o formă de zile mari și are numeroase admiratoare. Cum reușește soțul Adelei Popescu să se mențină în formă? Și-a dezvăluit secretul. Mulți nu se așteptau la asta.

Radu Vâlcan a avut mereu numeroase admiratoare, iar aspectul fizic joacă și el un rol importat în această ecuație. Soțul Adelei Popescu a ajuns la vârsta de 48 de ani și este un bărbat bine. Iar acest rezultat îl obține cu multă mișcare și o dietă sănătoasă, pe care a dezvăluit-o recent.

Cum se menține în formă Radu Vâlcan

Radu Vâlcan duce un stil se viață sănătos și nu sare aproape niciodată peste mișcarea zilnică. În multe dimineți, acesta le arătă urmăritorilor săi că de la prima oră este în parc la alergat. Ei bine, se pare că aceasta este singura formă de mișcare fizică pe care Radu Vâlcan o face. Mersul la sală i se pare o corvoadă, așa că alergatul și plimbările lungi sunt pe gustul său.

Cât despre alimentația pe care o are, Radul Vâlcan a făcut câteva mărturisiri surprinzătoare. Se pare că soțul Adelei Popescu nu pune prea mare preț pe mâncare, așa că în cele mai multe zile ajunge să aibă o sigură masă pe zi. Iar de obicei, această masă este formată din alimente sănătoase, prietenoase cu silueta.

Cum se menține în formă Radu Vâlcan /Foto: Instagram

Mai mult, Radu Vâlcan spune că a renunțat aproape complet la carne. De asemenea, un alt secret al prezentatorului de la Insula Iubirii este faptul că are perioade în care nu mănâncă nimic și 2-3 zile. Deși acest obicei poate să pară destul de bizar pentru mulți, Radu Vâlcan spune că se simte foarte bine când face asta. În acele zile bea doar apă și ceaiuri, astfel menținându-se în formă.

„Am grijă foarte mare la alimentație cât pot de mult. Normal că există și zile de răsfăț, dar am grijă să fac în fiecare zi mișcare și asta mă încurajează foarte mult. Nu merg la sală, nu mai merg de foarte mulți ani. Nu îmi place, mă plictisesc. Îmi place să merg în parc, să alerg în parc.

În principiu, să știi că am o singură masă pe zi. Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile. Să încerci, este superb. Te simți excelent, absolut superb. Beau doar ceaiuri, apă, mâncare lichidă.

Carne? Îți recunosc că mănânc grătar, nu pește, nu vorbesc de pește, de carne… de două-trei ori pe an. Ori că e Paștele, ori că este Crăciunul sau cineva ne cheamă la un grătar”, a declarat Radu Vâlcan.

