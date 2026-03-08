Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!”

Un profesor de liceu din Georgia a murit chiar în fața casei sale într-un accident bizar, după ce cinci adolescenți au vizat casa lui într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată.

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, vineri, 6 martie 2026, Jason Hughes, profesor de matematică la North Hall High School, investiga agitația din fața casei sale din Gainesville, Georgia, în jurul orei 23:40, când ar fi văzut 5 tineri care aruncau cu hârtie igienică pe copacii de pe proprietatea sa. Profesorul în vârstă de 40 de ani a ieșit din fața casei și a început să îi alerge pe tinerii farsori. A început să alerge spre mașina în care Jayden Wallace, în vârstă de 18 ani, și alți patru adolescenți se urcau pentru a părăsi zona.

Farsă cu final dramatic pentru un profesor de matematică

Profesorul Jason Hughes ar fi călcat greșit și ar fi căzut pe șosea în timp ce camioneta în care se urcaseră tinerii a dat peste el. Șoferul adolescent și alte două persoane s-au oprit pentru a-l verifica pe bărbat, acordându-i primul ajutor până la sosirea echipajelor de urgență, care apoi l-au transportat la spital. Proful de mate a murit vineri din cauza rănilor suferite, la Centrul Medical Northeast Georgia din Gainesville.

Jayden Wallace, tânărul care se afla la volanul dubei, a fost acuzat de o serie de infracțiuni, printre care omor din culpă cu vehiculul, conducere imprudentă, încălcarea proprietății private și aruncarea de gunoi pe proprietate privată.

Presupușii lui complici – Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque și Ariana Cruz, toți în vârstă de 18 ani – au fost arestați în fața casei profesorului și acuzați de încălcarea proprietății private și aruncarea de gunoi, toate fiind contravenții, noatează presa străină.

Jason Hughes, care era și antrenor de golf pentru districtul școlar din Gerogia, a rămas în memoria tuturor pentru dragostea sa față de familie și dedicarea față de meseria sa.

„Inimile noastre sunt sfâșiate. Jason Hughes a fost un soț iubitor, un tată devotat, un profesor pasionat, un mentor și un antrenor iubit și respectat de elevi și colegi. A dat atât de mult atâtor oameni, în atât de multe feluri. Inimile și rugăciunile noastre se îndreaptă către soția și familia sa.” a transmis districtul școlar într-un comunicat către presă.

