Acasă » Știri » Andi Moisescu a încins clubul în Italia! Domnișoarele s-au ‘destrăbălat’ când vedeta PRO TV s-a pus pe mixat

Andi Moisescu a încins clubul în Italia! Domnișoarele s-au ‘destrăbălat’ când vedeta PRO TV s-a pus pe mixat

De: Andreea Stăncescu 10/01/2026 | 16:49
Andi Moisescu a încins atmosfera / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cunoscut publicului ca realizator TV, Andi Moisescu își consolidează tot mai mult și reputația de DJ, fiind invitat să mixeze la evenimente din afara țării. Pasiunea sa pentru muzică l-a transformat într-un nume căutat la nivel internațional, iar atmosfera pe care o face este una incendiară.

La 53 de ani, Andi Moisescu demonstrează că pasiunea pentru muzică rămâne la fel de vie, iar activitatea sa de DJ, practicată în timpul liber, este tot mai apreciată. Prezența lui este tot mai solicitată, dovadă fiind participarea la un eveniment organizat în Italia, într-o stațiune de schi, în cadrul unui festival.

Acesta a urcat la pupitru vineri, de la ora 16:00 și va mai avea un moment programat pentru duminică seara, când va închide oficial evenimentul, mixând de la ora 21:00 până târziu în noapte. Seturile sale au inclus atât piese internaționale cunoscute, cât și melodii românești, care au animat atmosfera și au ținut publicul pe ringul de dans.

Imaginile postate pe rețelele de socializare surprind energia din club și buna dispoziție a petrecăreților care s-au bucurat din plin de atmosfera creată de Andi Moisescu.

Sursa foto: Instagram

Andi Moisescu și-a câștigat primii bani ca DJ

Interesul lui Andi Moisescu pentru muzică s-a conturat încă din anii de liceu, când era nelipsit de la petrecerile organizate alături de prieteni, unde se ocupa de selecția pieselor. Această pasiune s-a transformat rapid într-o activitate serioasă, odată cu primii pași făcuți în radio, și a fost redescoperită mai târziu, când mixa pentru apropiații săi la evenimente.

„În liceu am început să pun muzică pe la petreceri, iar după aceea, după Revoluție, pentru că pe mine Revoluția m-a prins în clasa a XI-a, am și intrat la primul post de radio care a emis atunci: Uni-Fun Radio. A început să emită pe 11 ianuarie 1990. La 17 ani am intrat la radio și, în același timp, am început să pun și muzică în discoteci, așa se chemau pe vremea aia. Așa am câștigat primii bani.”

CITEȘTE ȘI: Andi Moisescu a luat-o de la zero, după o perioadă complicată. Un început de an calculat pentru proaspătul burlac

Mihai Trăistariu revine la Eurovision 2026 cu armele pregătite: „Aș mai face un compromis”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar
Știri
Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar
Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 de grade Celsius de azi
Știri
Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 de…
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
Călcâiul lui Ahile. Datoria publică a țărilor din Uniunea Europeană pune presiune pe întreaga economie. Care e situația României comparativ cu alte state membre
Gandul.ro
Călcâiul lui Ahile. Datoria publică a țărilor din Uniunea Europeană pune presiune pe...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Digi24
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Călcâiul lui Ahile. Datoria publică a țărilor din Uniunea Europeană pune presiune pe întreaga economie. Care e situația României comparativ cu alte state membre
Gandul.ro
Călcâiul lui Ahile. Datoria publică a țărilor din Uniunea Europeană pune presiune pe întreaga economie....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar
Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar
Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 ...
Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 de grade Celsius de azi
Test de perspicacitate | Identificați toate diferențele dintre aceste două zebre. Câte ați găsit?
Test de perspicacitate | Identificați toate diferențele dintre aceste două zebre. Câte ați găsit?
Iarna lovește din nou! Pârtiile din Sinaia închise a doua zi la rând din cauza vremii extreme. Când ...
Iarna lovește din nou! Pârtiile din Sinaia închise a doua zi la rând din cauza vremii extreme. Când se vor redeschide?
De ce a fost ucis Sergiu Țârnă de Anul Nou de către polițistul italian. Cu ce îl avea la mână ...
De ce a fost ucis Sergiu Țârnă de Anul Nou de către polițistul italian. Cu ce îl avea la mână barmanul de 25 de ani
Laura Cosoi, la spital în Thailanda după ce a anunțat a cincea sarcină. Ce s-a întâmplat
Laura Cosoi, la spital în Thailanda după ce a anunțat a cincea sarcină. Ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile
×