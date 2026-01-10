Andi Moisescu a încins clubul în Italia! Domnișoarele s-au ‘destrăbălat’ când vedeta PRO TV s-a pus pe mixat

Cunoscut publicului ca realizator TV, Andi Moisescu își consolidează tot mai mult și reputația de DJ, fiind invitat să mixeze la evenimente din afara țării. Pasiunea sa pentru muzică l-a transformat într-un nume căutat la nivel internațional, iar atmosfera pe care o face este una incendiară.

La 53 de ani, Andi Moisescu demonstrează că pasiunea pentru muzică rămâne la fel de vie, iar activitatea sa de DJ, practicată în timpul liber, este tot mai apreciată. Prezența lui este tot mai solicitată, dovadă fiind participarea la un eveniment organizat în Italia, într-o stațiune de schi, în cadrul unui festival.

Acesta a urcat la pupitru vineri, de la ora 16:00 și va mai avea un moment programat pentru duminică seara, când va închide oficial evenimentul, mixând de la ora 21:00 până târziu în noapte. Seturile sale au inclus atât piese internaționale cunoscute, cât și melodii românești, care au animat atmosfera și au ținut publicul pe ringul de dans.

Imaginile postate pe rețelele de socializare surprind energia din club și buna dispoziție a petrecăreților care s-au bucurat din plin de atmosfera creată de Andi Moisescu.

Andi Moisescu și-a câștigat primii bani ca DJ

Interesul lui Andi Moisescu pentru muzică s-a conturat încă din anii de liceu, când era nelipsit de la petrecerile organizate alături de prieteni, unde se ocupa de selecția pieselor. Această pasiune s-a transformat rapid într-o activitate serioasă, odată cu primii pași făcuți în radio, și a fost redescoperită mai târziu, când mixa pentru apropiații săi la evenimente.

„În liceu am început să pun muzică pe la petreceri, iar după aceea, după Revoluție, pentru că pe mine Revoluția m-a prins în clasa a XI-a, am și intrat la primul post de radio care a emis atunci: Uni-Fun Radio. A început să emită pe 11 ianuarie 1990. La 17 ani am intrat la radio și, în același timp, am început să pun și muzică în discoteci, așa se chemau pe vremea aia. Așa am câștigat primii bani.”

