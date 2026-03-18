Ce omagiu i-a adus trupa Holograf lui Mugurel Vrabete la concert? Momente emoționante pe scenă

De: Iancu Tatiana 18/03/2026 | 14:52
Sursa foto: Facebook

Au fost momente grele aseară pentru membrii trupei Holograf! Ieri, 17 martie, la Sala Palatului din București, a avut loc primul spectacol al formației, după moartea prietenului și chitaristului lor, Iulian Vrabete. Ca un făcut, numele spectacolului „Suntem doar noi” a descris exact atmosfera de pe scenă și lipsa basistului care le-a fost alături 40 de ani. 

În urmă cu numai trei zile, membrii trupei au mers să-i aducă un ultim omagiu celui care le-a fost alături o viață întreagă, iar aseară au început turneul prin țară. Atmosfera din sală a fost apăsătoare, iar Dan Bittman a menționat că spectacolul nu este unul plin de bucurie, așa cum ar fi fost dacă și Iulian Vrabete le era alături.

Ce se afla pe scenă

Dan Bittman, Edi Petroșel, Tino Furtună și Romeo Dediu au făcut un gest care a emoționat pe toată lumea. Momentul artistic a fost completat de chitara lui Iulian Vrabete, iar lângă ea a fost poziționat un buchet de trandafiri albi. Solistul a rugat publicul să îi susțină așa cum a făcut-o încă de la început:

Nu este un concert vesel, dar împreună, pentru că asta este menirea noastră, putem să facem o seară mare, în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete! Așa că o să am nevoie de puțin ajutor din partea dumneavoastră, așa cum am facut-o peste 40 de ani de când cântăm. Dacă țineți ritmul cu palmele, să știți că în seara asta ne-ați salvat!, a spus Dan Bittman.

Chitara lui Iulian Vrabete. SURSA: Trupa Holograf/Facebook
Chitara lui Iulian Vrabete. Dan Bittman și Ion Olteanu. SURSA: Trupa Holograf/Facebook

Concertul de la București a fost unul de neuitat. A marcat începerea unei noi etape, după plecarea colegului lor. Au fost cântate piese grele, precum „Vine o zi”, „Umbre pe cer”, „Oriunde te vei afla”, „Vom fi aproape de tine”, iar atât formația, cât și spectatorii se gândeau la același om care, din nefericire, a plecat la ceruri. Un moment unic a fost cel în care a urcat și fiul secret al lui Iulian Vrabete, Victor. Băiatul a cântat la chitară împreună cu ei, iar la final Dan Bittman și Edi Petroșel l-au îmbrățișat. Pubicul era mișcat de contextul în care se desfășoară evenimentul și le-a fost alături celor cu care a crescut împreună.

Dumnezeu să-l odihnească pe Mugurel, fratele nostru mai mare, cel care ne-a echilibrat în toți anii aceștia, un om de o inteligență rară, un om de o cultură rară, un om cu un caracter cum nu mai găsim astăzi, decât foarte rar. Credeți-mă, ar fi putut să ne fie tuturor un exemplu pentru demnitatea cu care a trăit viața asta, pentru felul în care a înțeles că suntem muritori și pentru felul în care  ne-a învățat zi de zi să fim mai buni. Holograf suntem astăzi așa cum suntem, datorită lui! Mulțumim, sunteți ca familia noastră. În seara asta doar participăm cu toții la un moment deosebit. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în seara asta aici, a transmis vocalistul trupei Holograf, Dan Bittman.

