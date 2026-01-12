Acasă » Știri » Ce avere are Andi Moisescu. Cu ce a rămas starul Pro TV, după divorțul de Olivia Steer?

De: Anca Chihaie 12/01/2026 | 15:54
Andi Moisescu rămâne una dintre cele mai influente figuri din televiziunea românească, cu o carieră de peste trei decenii în fața camerelor. După divorțul său din 2025, încheiat la notar în condiții amiabile și confidențiale, prezentatorul și juratul „Românii au talent” continuă să fie unul dintre cei mai bine plătiți profesioniști din industria media autohtonă, cu un flux de venituri stabil și diversificat.

Divorțul său de Olivia Steer, din 2025, a fost unul amiabil și discret. Conform practicii standard din România, bunurile dobândite în timpul căsătoriei se împart în mod egal. Totuși, în cazul vedetelor, partajele se stabilesc adesea prin acorduri tranzacționale, care permit unuia dintre soți să păstreze locuința principală sau alte active în schimbul unor sume compensatorii.

Partea principală a câștigurilor sale vine din televiziune, unde Andi Moisescu activează pe mai multe fronturi. Rolul său de jurat în emisiunea de succes „Românii au talent” îi aduce sume semnificative, apropiate de nivelul celorlalte vedete consacrate, precum Andra sau Smiley. Estimările din presă situează salariile juraților de top între 100.000 și 150.000 de euro pe sezon, iar experiența îndelungată a lui Andi îl plasează, fără îndoială, în pragul superior al acestei grile.

În paralel, emisiunile pe care le moderează, precum „Apropo TV” și „Pe Bune?!”, îi aduc venituri constante, estimate anterior la aproximativ 10.000 de euro pe lună, sumă care include și bonusuri de imagine.

Pe lângă televiziune, Andi Moisescu și-a diversificat veniturile prin afaceri proprii. Compania sa, Art Communication, gestionează o mare parte din activitățile sale profesionale, iar datele fiscale recente indică o cifră de afaceri anuală de peste 1 milion de lei.

În plus, Andi este frecvent implicat în campanii de publicitate. Fiind o figură recunoscută și credibilă, un singur contract pe termen lung, în domenii precum bancar, retail sau tehnologie, poate ajunge să valoreze între 30.000 și 70.000 de euro.

În era digitală, Andi Moisescu a știut să își valorifice notorietatea și în online. Canalul său de YouTube, cu peste 270.000 de abonați, găzduiește podcasturi și materiale video care generează venituri nu doar din vizualizări, ci mai ales din sponsorizări integrate, estimate la câteva mii de euro pe episod.

Totodată, Moisescu participă frecvent la evenimente corporate și muzicale, activitate pentru care poate încasează între 2.500 și 4.000 de euro pentru un set de DJ sau prezentarea unui eveniment. Această componentă îi permite nu doar să rămână relevant în fața publicului, dar și să mențină un venit flexibil, dependent de cererea din piață.

În baza proprietăților imobiliare pe care le deține, inclusiv o locuință într-o zonă exclusivistă din București, a economiilor acumulate în peste 30 de ani de carieră și a valorii business-urilor proprii, averea lui Andi Moisescu este estimată între 1,5 și 2,5 milioane de euro.

