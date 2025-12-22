Vedetă de top, găsită moartă în casă la doar 46 de ani! Prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea

Actorul american James Ransone, cunoscut pentru rolurile sale din producții precum „The Wire” și „It: Chapter Two”, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit informațiilor confirmate de medicul legist din Los Angeles.

Autoritățile au stabilit că decesul a fost rezultatul unei sinucideri, iar poliția din Los Angeles a intervenit la o locuință unde a fost întocmit un raport de investigație, fără a exista suspiciuni de infracțiune.

Actorul James Ramone a murit la doar 46 de ani

Ransone și-a început cariera la începutul anilor 2000, când a obținut primele roluri în seriale precum „Ed” și „Third Watch”. Ulterior, a devenit cunoscut publicului larg datorită interpretării personajului Ziggy Sobotka în sezonul al doilea al serialului „The Wire”, rol care i-a adus aprecierea criticilor și a fanilor.

Actorul a continuat să lucreze constant în televiziune și film, apărând în producții precum „CSI: Crime Scene Investigation”, „Hawaii Five-0”, „Burn Notice” și filmul independent „Tangerine”. De asemenea, a interpretat rolul lui Eddie Kaspbrak în „It: Chapter Two”, adaptarea după romanul lui Stephen King. Printre proiectele sale recente se numără și aparițiile din „The Black Phone” și „The Black Phone 2”.

În presa internațională au fost amintite și alte producții în care Ransone a jucat, inclusiv serialele „Generation Kill” și „Bosch”. Conform The Movie Database, ultima sa apariție pe micul ecran a fost într-un episod al sezonului al doilea din „Poker Face”, difuzat în luna iunie.

Într-un interviu acordat revistei Interview în 2016, Ransone a vorbit deschis despre dificultățile sociale și personale din copilărie.

„Nu mă integram bine cu ceilalţi copii. Adolescenţa a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, aşa cum cred că este pentru majoritatea copiilor”, a declarat actorul.

James Ransone a povestit că a întâmpinat probleme în „şcolile publice normale”, iar mama sa l-a îndrumat către o școală de arte, experiență pe care a descris-o drept esențială pentru dezvoltarea lui.

„Cred că asta m-a salvat când eram copil. Faptul că am mers la şcoala de arte m-a salvat”, spunea Ransone.

Hollywood-ul este în stare de şoc

După o perioadă petrecută la o școală de film din New York, pe care a abandonat-o, actorul a trecut prin ani dificili, încercând să își găsească direcția profesională. Acesta a mărturisit şi că a avut probleme cu dependența.

„M-am trezit la 27 de ani, după ce am consumat heroină timp de cinci ani. A fost ca şi cum m-am trezit la realitate şi mi-am dat seama: «Meseria mea este să fiu actor. E o nebunie!»”, afirmă James Ransone.

Ransone a explicat că experiența filmărilor pentru „Generation Kill” a avut un impact profund asupra lui, mai ales datorită legăturii personale cu trecutul tatălui său, veteran al războiului din Vietnam.

„Multe lucruri au început să capete sens pentru mine într-un mod diferit”, spunea actorul, subliniind că proiectul l-a ajutat să își redefinească perspectiva asupra propriei vieți.

James Ransone era căsătorit cu Jamie McPhee și avea doi copii. Moartea sa a generat un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care au subliniat contribuția sa semnificativă la industria cinematografică și la televiziune.

