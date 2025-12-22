Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Vedetă de top, găsită moartă în casă la doar 46 de ani! Prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea

Vedetă de top, găsită moartă în casă la doar 46 de ani! Prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea

De: David Ioan 22/12/2025 | 07:40
Vedetă de top, găsită moartă în casă la doar 46 de ani! Prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea
FOTO: Pixabay

Actorul american James Ransone, cunoscut pentru rolurile sale din producții precum „The Wire” și „It: Chapter Two”, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit informațiilor confirmate de medicul legist din Los Angeles.

Autoritățile au stabilit că decesul a fost rezultatul unei sinucideri, iar poliția din Los Angeles a intervenit la o locuință unde a fost întocmit un raport de investigație, fără a exista suspiciuni de infracțiune.

Actorul James Ramone a murit la doar 46 de ani

Ransone și-a început cariera la începutul anilor 2000, când a obținut primele roluri în seriale precum „Ed” și „Third Watch”. Ulterior, a devenit cunoscut publicului larg datorită interpretării personajului Ziggy Sobotka în sezonul al doilea al serialului „The Wire”, rol care i-a adus aprecierea criticilor și a fanilor.

James Ramsone a încetat din viaţă la 46 de ani, după ce s-a sinucis. Foto: Profimedia

Actorul a continuat să lucreze constant în televiziune și film, apărând în producții precum „CSI: Crime Scene Investigation”, „Hawaii Five-0”, „Burn Notice” și filmul independent „Tangerine”. De asemenea, a interpretat rolul lui Eddie Kaspbrak în „It: Chapter Two”, adaptarea după romanul lui Stephen King. Printre proiectele sale recente se numără și aparițiile din „The Black Phone” și „The Black Phone 2”.

În presa internațională au fost amintite și alte producții în care Ransone a jucat, inclusiv serialele „Generation Kill” și „Bosch”. Conform The Movie Database, ultima sa apariție pe micul ecran a fost într-un episod al sezonului al doilea din „Poker Face”, difuzat în luna iunie.

Într-un interviu acordat revistei Interview în 2016, Ransone a vorbit deschis despre dificultățile sociale și personale din copilărie.

„Nu mă integram bine cu ceilalţi copii. Adolescenţa a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, aşa cum cred că este pentru majoritatea copiilor”, a declarat actorul.

James Ransone a povestit că a întâmpinat probleme în „şcolile publice normale”, iar mama sa l-a îndrumat către o școală de arte, experiență pe care a descris-o drept esențială pentru dezvoltarea lui.

„Cred că asta m-a salvat când eram copil. Faptul că am mers la şcoala de arte m-a salvat”, spunea Ransone.

Hollywood-ul este în stare de şoc

Şoc la Hollywood! Actorul James Ransone, găsit fără viață la doar 46 de ani

După o perioadă petrecută la o școală de film din New York, pe care a abandonat-o, actorul a trecut prin ani dificili, încercând să își găsească direcția profesională. Acesta a  mărturisit şi că a avut probleme cu dependența.

„M-am trezit la 27 de ani, după ce am consumat heroină timp de cinci ani. A fost ca şi cum m-am trezit la realitate şi mi-am dat seama: «Meseria mea este să fiu actor. E o nebunie!»”, afirmă James Ransone.

Ransone a explicat că experiența filmărilor pentru „Generation Kill” a avut un impact profund asupra lui, mai ales datorită legăturii personale cu trecutul tatălui său, veteran al războiului din Vietnam.

„Multe lucruri au început să capete sens pentru mine într-un mod diferit”, spunea actorul, subliniind că proiectul l-a ajutat să își redefinească perspectiva asupra propriei vieți.

James Ransone era căsătorit cu Jamie McPhee și avea doi copii. Moartea sa a generat un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care au subliniat contribuția sa semnificativă la industria cinematografică și la televiziune.

CITEŞTE ŞI: Cine este principalul suspect în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale. Nimeni nu se aștepta la asta!

Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ed Sheeran, transformat total! Cum a slăbit artistul 14 kilograme și a ajuns să arate mai bine ca oricând
Showbiz internațional
Ed Sheeran, transformat total! Cum a slăbit artistul 14 kilograme și a ajuns să arate mai bine ca…
Celebrul influencer și-a luat viața, la 48 de ani. Familia a făcut anunțul trist
Showbiz internațional
Celebrul influencer și-a luat viața, la 48 de ani. Familia a făcut anunțul trist
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
Digi24
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ed Sheeran, transformat total! Cum a slăbit artistul 14 kilograme și a ajuns să arate mai bine ca ...
Ed Sheeran, transformat total! Cum a slăbit artistul 14 kilograme și a ajuns să arate mai bine ca oricând
Rețete de Crăciun! Sarmale în cuib – rețeta „furată” din Ardeal de Radu Anton Roman
Rețete de Crăciun! Sarmale în cuib – rețeta „furată” din Ardeal de Radu Anton Roman
Ninge abundent de Crăciun! ANM a schimbat radical prognoza: zonele din România unde iarna își intră ...
Ninge abundent de Crăciun! ANM a schimbat radical prognoza: zonele din România unde iarna își intră în drepturi
BANC | „Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești”
BANC | „Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești”
Horoscop rune 22 decembrie 2025. Hagalaz te rupe de rutinele zilnice și îți dă șansa unor schimbări ...
Horoscop rune 22 decembrie 2025. Hagalaz te rupe de rutinele zilnice și îți dă șansa unor schimbări benefice
Ringul poate să aștepte! Celebrul luptător vrea să-și dea soția pe spate de Crăciun
Ringul poate să aștepte! Celebrul luptător vrea să-și dea soția pe spate de Crăciun
Vezi toate știrile
×