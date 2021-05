Alex Bodi, mesaj cu tâlc înainte să se întâlnească la restaurant cu Vica Blochina: “Totul depinde de tine” + cum s-a fotografiat afaceristul într-un local de 5* | FOTO

Filmările cu Vica Blochina alături de Alex Bodi au stârnit multe controverse și unii dintre fanii lor presupun că, de fapt, între ei ar fi mai mult decât o relație de prietenie. Iar mesajul cu tâlc publicat de afacerist înainte să se vadă cu fosta balerină a întărit și mai mult bănuielile unora dintre internauți. Astăzi, controversatul milionar a mers într-un local de cinci stele, însă, deocamdată, nu a dezvăluit cine îl însoțește.

Alex Bodi, mesaj cu tâlc înainte să se întâlnească la restaurant cu Vica Blochina

Din ziua în care i-a fost ridicată măsura arestului la domiciliu, Alex Bodi a luat la rând localurile preferate din București. După cum puteți vedea în colajul de mai jos, în cursul zilei de ieri, mai exact cu câteva ore bune înainte să se întâlnească împreună cu Vica Blochina, fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a relaxat la masa unui restaurant situat în zona Calea Floreasca.

Îmbrăcat într-un costum casual, cu tricou alb cu care pare că și-a asortat pantofii sport, afaceristul a pus la fotografia publicată pe Instagram următoarele mărturisiri: “Every day is a new beginning! All depends on you (n.r.: Fiecare zi este un nou început! Totul depinde de tine!)#goodmorning #world #breakfast #time #sunnyday #goodvibes #positiveenergy #always #smile #focus #menstyle #valentino #outfit #new #ideas #grateful #🐅”. Emoticonul din finalul mesajului cu tâlc a fost remarcat de toți susținătorii săi, pentru că acesta îl folosea des în timpul poveștii de iubire pe care a trăit-o alături de Bianca Drăgușanu.

Astăzi, el a mers să ia prânzul la un local de pe strada Nicolae G. Caramfil din Capitală și i-a cerut persoanei cu care a fost să-i facă o poză – ulterior, el a încărcat-o pe IG Story, fără să noteze niciun gând pe ea, ci doar a etichetat numele restaurantului.

Nu rata: Vica Blochina, primele declarații despre relația pe care o are, de fapt, cu Alex Bodi

Vica Blochina, așezată în stânga lui Alex Bodi

După cum puteți observa în colajul de mai sus, dar și în galeria foto a articolului, fosta balerină a stat la masă în stânga lui Alex Bodi. Ei nu au fost singuri la restaurantul aflat în Șoseaua Nordului, ci împreună cu câțiva prieteni comuni. Una dintre înregistrările făcute de Vica Blochina a fost distribuită de afacerist la el pe IG Stories.

Vezi și: IMAGINI EXCLUSIVE | Alex Bodi, tras pe dreapta de Poliție în prima zi de libertate

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories