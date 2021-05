Cum a apărut Bianca Drăgușanu azi, după ce Alex Bodi s-a năpustit asupra ei! Mărturii despre episodul tensionat cu fostul soț: “Ce nu te omoară, te face mai puternic!” | FOTO

Dacă în trecut, Bianca Drăgușanu a preferat să tacă în legătură cu episoadele tensionate petrecute între ea și Alex Bodi, în prezent, lucrurile stau diferit. Mult diferit! Astfel, în această după-amiază, afacerista a făcut câteva mărturii subtile și, încelași timp, “înțepătoare” la adresa fostului soț.

Cum a apărut Bianca Drăgușanu azi, după ce Alex Bodi s-a năpustit asupra ei

Astăzi, la câteva ore bune după ce paparazzii CANCAN.RO au surprins în exclusivitate momentul în care Alex Bodi s-a năpustit asupra Biancăi Drăgușanu, ea a mers la o clinică de înfrumusețare din Cluj. Aici, diva a discutat cu specialiștii despre liftingul nechirurgical cu fire PDO și despre rinoplastie. Ulterior, fosta prezentatoare de la Kanal D a revenit în București și și-a respectat planurile pe care le are pentru azi. Printre acestea se numără și ora de mișcare.

“În pofida tuturor lucrurilor care mi se întâmplă, eu sunt foarte fericită astăzi, pentru că îmi stă părul bine. Da?! Voi cum sunteți? Geană pe Bianca Drăgușanu? (…). Să știți că eu am o viață foarte frumoasă! Foarte frumoasă! Sunt foarte activă și îi mulțumesc Lui Dumnzeu că sunt cerebrală, că am un copil sănătos și că sunt fericită. Geană pe Bianca, da? Amențitelor!”, a spus Bianca Drăgușanu pe o înregistrare încărcată pe IG Story.

Într-un alt video făcut în timpul unei pauze dintre exercițiile lucrate astăzi, fosta prezentatoare a spus: “Să nu uitați un lucru foarte, foarte important! Ce nu te omoară, te face mai puternic! Și asta cred că e valabil mereu pentru oricine… individual, dar și pentru cupluri, relații. Așa că nu lăsați nici măcar energiile negative să vă bruieze starea de bine sau să vă afecteze într-un fel nu știu… zilele, orele, viața e prea scurtă, merită trăită. Și viața e frumoasă, să ne bucurăm de ea zic”.

Afacerista a mai spus că are toată ziua ocupată cu întâlniri și că va merge să își ia și fiica de la grădiniță. După cum puteți remarca în imagini cheagurile de sânge nu i-au dispărut din ochiul drept, motiv pentru care continuă să folosească filtrele preferate de pe Instagram Stories. Potrivit mărturiilor sale, se confruntă cu tensiune oculară și, din nefericire, medicul la care a mers anul trecut nu a reușit să o ajute cu această situație delicată.

Bianca Drăgușanu: “Urmează o colecție de rochii de mireasă absolut superbă!”

În timpul declarațiilor, blonda a subliniat că a reflectat noaptea trecută la viața, alegerile făcute și nu își reproșează nimic. Iar la un moment dat, ea a dezvăluit că urmează să lanseze o nouă colecție de rochii de mireasă cu care este convinsă că va da lovitura.

“(…). Efectiv cred că starea mea de bine se datorează faptului că am dormit foarte bine aseară și sunt așa împăcată așa, cu mine. Dacă stau bine să mă gândesc, eu n-am nimic să-mi reproșez mie, ceea ce cred eu că e foarte bine! Repet: starea mea de pozitivism se datorează faptului că am dormit bine și, datorită faptului că, tot ce am realizat până în momentul de față a fost pe propriile picioare, pe propriile puteri și sunt foarte mândră de asta. Apropo, urmează o colecție de rochii de mireasă absolut superbă! Dar, pentru detalii, o să vă țin la curent zilele astea: cu materiale, cu schițele de la rochii”, a mai afirmat fosta soție a lui Alex Bodi.

Sursa foto: Cancan, Instagram & Instagram Stories