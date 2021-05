Prima reacție a Dariei Radionova după ce Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat în trafic: „Vreau să construiesc un imperiu”

Bianca Drăgușanu a avut parte, zilele trecute, de momente palpitante în viața ei sentimentală. După ce a anunțat despărțirea definitivă de Gabi Bădălău, drumurile au dus-o, culmea, tot în fața lui Alex Bodi.

Alex Bodi și Bianca au fost filmați într-o ipostază demnă de filmele romantice. Vedeta s-a dus la sală și când pleca a dat nas în nas, în trafic, de fostul ei iubit.

Culmea este că, în momentul în care, întâmplător, milionarul din Mediaș a trecut pe lângă Bianca, în mașina divei cânta piesa lor preferată, „Înainte să ne fi născut”, de la The Motans. În momentul în care au ajuns unul lângă altul, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au întins mâinile unul către celălalt.

Scena a fost filmată de un alt șofer, iar imaginile au ajuns pe adresa redacției pont@cancan.ro, unde oricine poate trimite imagini sau ponturi cu vedete din locurile în care sunt văzute.

Ce a postat Daria pe Instagram

Chiar dacă imaginile arată clar că Bianca și Alex au o relație foarte bună, Daria nu s-a lăsat impresionată și a postat, pe Instagram, un mesaj sugestiv.

„Atunci când începi să te uiți în inima și spiritul oamenilor în locul aparențelor, arată diferit”, a postat Daria. La un moment dat, un fan o întreabă dacă se gândește la o nouă relație, rusoaica a răspuns cât se poate de serios: „Da, evident. Vreau să am o familie, plină de dragoste, să am copii și să construiesc un imperiu cu bărbatul potrivit”.

Daria Radionova, adevărul despre relația cu Alex Bodi

Ruptura dintre Daria Radionova și Alex Bodi s-a produs brusc. Cei doi au avut schimburi dure de replici pe Instagram, iar niște adevăruri tăioase au ieșit la iveală. Mai mult, Daria avea să povestească faptul că a fost agresată de afaceristul din Mediaș. „Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, declara Daria Radionova, în direct la Antena Stars.

