Daria Radionova e de nerecunoscut! Ce s-a întâmplat cu ea după despărțirea de Bodi? Fanii au rămas mască

Daria Radionova și Alex Bodi și-au spus adio, deși au fost la un pas de a ajunge în fața ofițerului Stării Civile. Dar certurile dintre ei au condus la despărțire, una definitivă. Ce s-a întâmplat cu Daria după ruptura de Alex Bodi?

Fanii au observat imediat cum s-a schimbat rusoaica de la Londra și au întrebat-o, fără ocolișuri. E drept, au profitat de faptul că „fosta” lui Bodi și-a deschis larg sufletul într-un Insta Story, unde s-a lăsat luată la întrebări. Prima a fost clară: ”Ai mai slăbit?” Iar Daria Radionova a răspuns sincer: ”Daaaa, șase kilograme”. (CITEȘTE ȘI: DARIA RADIONOVA L-A DAT ÎN FAPT PE ALEX BODI! CE I-A SPUS DESPRE BIANCA DRĂGUȘANU: ”AMANTĂ, PROSTITUATĂ, PSIHOPATĂ…” + ”VEȚI DISPĂREA CA PENELE ÎN VÂNT! YAH!!”)

Daria Radionova, adevărul despre relația cu Alex Bodi

Ruptura dintre Daria Radionova și Alex Bodi s-a produs brusc. Cei doi au avut schimburi dure de replici pe Instagram, iar niște adevăruri tăioase au ieșit la iveală. Mai mult, Daria avea să povestească faptul că a fost agresată de afaceristul din Mediaș. „Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a declarat Daria Radionova, în direct la Antena Stars.

Mai mult, Daria a dezvăluit că Alex i-ar fi cerut inelul de logodnă înapoi. Pentru că nu îl mai iubește, tânăra îi va respecta dorințele. „Mi-a cerut inelul de logodnă înapoi. Oricum nu-l mai iubesc, dar ce fel de bărbat este ăsta? I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare și grijulie, cu inima pură și intenții pure. Nu am de ce să mă supăr și nu am nimic de regretat. A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt recunoscătoare că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că: oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg”, scria Daria pe Instagram.