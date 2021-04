Daria Radionova l-a dat în fapt pe Alex Bodi! Ce i-a spus despre Bianca Drăgușanu: ”Amantă, prostituată, psihopată…” + ”Veți dispărea ca penele în vânt! Yah!!”

Daria Radionova șI Alex Bodi s-au despărțit dar, cum se întâmplă de regulă între oamenii orgolioși, nu-și pot stăpâni reacțiile. Cei doi au confirmat separarea, dar s-au atacat, apoi, pe rețelele de socializare. Daria are părearea ei despre ruptură, Alex, pe a lui. Diferite total!

Daria Radionova avea să dea un ultim răspuns, după ce Alex Bodi a luat-o peste picior. ”Nu am menționat nimic rău despre tine. Și tu…ce ai făcut? Dar așa cum am spus, dacă mă provocați, atunci veți dispărea ca penele în vânt. În situația ta delicată, ți-aș recomanda să mă lași în pace și să nu vorbești de rău despre mine. Nu există nicio relație în care să fi ajuns frumos, respectuos, demns…Spune multe despre tine. Yah! Bărbații adevărați nu se comportă așa. Îți repeți constant greșelile cu fiecare relație. Respectă-te măcar pe tine și încearcă să fii bărbat cel puțin o dată în viață!

Când am fost într-o relație, ai vorbit complet opus despre acea femeie. Că a fost amantă, este prostituată, psihopată. Că mă copiază, că este obsedată de mine, că și ea este obsedată de tine, că, dacă o suni, poate fi în fața casei tale în 5 minute (dar nu o vrei), că îi roagă pe oameni să întrebe…. Că ai nevoie de ea să ia actele de la poliție și să te prefaci că e sfântă acum? Nu cred că va funcționa, ea nu este la fel de proastă să creadă miciunile tale pentru a 100-a oară.

Nu trebuie să vorbești despre mine, nu trebuie să mă ameninți. Și, așa cum am spus mai înainte, lasa-mă să plec în pace și nu mă mai provoca. Cred că te-ai blocat în propriile minciuni", este mesajul năucitor al Dariei.

Nu trebuie să vorbești despre mine, nu trebuie să mă ameninți. Și, așa cum am spus mai înainte, lasa-mă să plec în pace și nu mă mai provoca. Cred că te-ai blocat în propriile minciuni”, este mesajul năucitor al Dariei.

Daria Radionova și Alex Bodi, mesaje tăioase

Ce spunea Daria Radionova la scurt timp după despărțire? „Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut Întrebări și răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură.

El m-a insultat între orele 12:00-5: 30, din cauza acestui număr de social media. De atunci, am avut întotdeauna conflicte similare … Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită. Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public!", a fost explicația Dariei.

El m-a insultat între orele 12:00-5: 30, din cauza acestui număr de social media. De atunci, am avut întotdeauna conflicte similare … Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită. Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public!”, a fost explicația Dariei.

Daria l-a iubit pe Alex Bodi, dar nu mai poate evita ruptura

Care recunosește că l-a iubit mult pe Alex, dar n-a fost să fie… „L-am iubit din suflet, am fost alături de el în momente dificile… Nu i-am cerut niciodată nimic, mai ales financiar, niciodată. Mi-am oferit chiar ajutorul financiar, dacă era nevoie. Am pierdut una dintre afacerile mele, am pierdut bani, mă lupt cu familia și prietenii pentru el, mi-am părăsit viața din cauza lui… Nu mi-a oferit niciun ajutor în schimb. Da, am plecat la Londra pentru că trebuie să mă „întorc în picioare", am pierdut foarte mult în aceste câteva luni… Nu mi-a păsat de afacerea mea şi de pierderile mele, dar trebuie să câştig totul înapoi şi, la viitorul meu, deoarece de asemenea, gândiți-vă nu am pe cine să mă bazez decât pe mine! Nimeni nu mă ajută financiar şi vă rog să rețineți- niciodată nu m-a ajutat, în afară de familia mea. Nu este ușor… și orice scrie media, realitatea este diferită", avea să mai spună vedeta.

Alex Bodi avea să reacționeze. “Când vrei să conduci o mașină puternică, dar nu ești în stare să o controlezi, faci accident… apoi fugi la mama și plângi, spunând că mașina a fost de vină! La fel se întâmplă și în unele relații #buenosdias #amor #goodvibes #nevergiveup #sunnyday #strong #fitbody #ran #workout #done #believeinyourself #focus #tiger #eyes #tattoos #inked #body #motivation #thankful”, a postat afaceristul.