Alex Bodi a fost violent cu Daria Radionova? Afacerista din Chișinău: “Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. Mama s-a rugat pentru el”

“Alex Bodi a fost violent cu Daria Radionova?” – este întrebarea pe care mulți dintre fanii moldovencei au gândit-o imediat ce au aflat despre declarațiile fulminante făcute de aceasta noaptea trecută. “Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el” este una dintre precizările făcute de tânăra afaceristă. În timpul declarațiilor, șatena a povestit una dintre discuțiile aprinse pe care le-au purtat ore în șir înainte să pună capăt poveștii lor de iubire.

Daria Radionova: “Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el”

Azi-noapte, după ce CANCAN.RO a publicat în exclusivitate interviul cu milionarul care a acceptat să vorbească despre motivul despărțirii de Daria Radionova, vedeta făcut trei postări pe Instagram Stories, după cum puteți observa în galeria foso a articolului.

“(…). Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut sesiunea de Întrebări și Răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el.

El crede că le-am ignorat pentru că aș fi vrut să îl ascund și am vrut să pretind că sunt o femeie singură. M-a insultat de la ora 12 noaptea până la 05:30 dimineața din cauza problemei lui cu rețelele de socializare. De atunci, avem aceleași conflicte. Înțeleg că situația lui actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii lui au fost vărsați pe mine și nu mai pot să suport asta”, și-a început fosta iubită a milionarului din Mediaș șirul dezvăluirilor.

Nu rata: Alex Bodi a atacat-o în public pe Daria Radionova: “Fugi la mama și plângi”! Afaceristul și-a șters mesajul, însă, noi l-am salvat | FOTO

În a doua fotografie, diva a subliniat că nu își dorește să vorbească urât despre fostul iubit căruia i-a fost loială și a mai spus că Bianca Drăgușanu are dreptate în toate afirmațiile făcute despre el. Când au citit replica despre fosta prezentatoare de la Kanal D, unii dintre internauți au prepusus că Alex Bodi ar fi fost violent cu Daria Radionova, așa cum a fost în timpul relației cu îndrăgita blondă.

“I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare și grijulie, cu inima pură și intenții pure. Nu am de ce să mă supăr și nu am nimic de regretat. A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt recunoscătoare că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că: oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg”, a mai scris focoasa șatenă pe Instagram Stories, după cum puteți observa în galeria foto.

În urmă cu mai bine de două luni, Bianca Drăgușanu a publicat mai multe poze șocante, realizate după agresiunile violente la care a supus-o fostul soț, Alex Bodi. Tot atunci, ea a anunțat că a depus plângere penală împotriva controversatului antreprenor.

Vezi și: Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, probleme în paradis? Ce a postat blondina

Mama Dariei Radionova s-a rugat pentru Alex Bodi, după ce a fost încătușat

Daria Radionova a vorbit despre episoadele de suferință trăite în perioada în care Alex Bodi a fost după gratii, dar și în arest la domiciliu; afacerista a precizat că a plâns împreună cu părinții afaceristului, iar mama ei a mers la biserică și s-a rugat pentru problemele celui care ar fi urmat să-i devină ginere.

“(…). Mama l-a tratat ca pe fiul ei, și-a lăsat viața doar pentru a se muta în Londra, unde a avut grijă de pisicile mele în timp ce eram plecată. Se îngrijora mai mult de el decât era îngrijorată pentru ea, mergea de multe ori la biserici… dimineața devreme, ca să se roage pentru el.. (…)”, a mai mărturisit Daria Radionova.

Te-ar putea interesa: EXCLUSIV | Cum s-ar fi despărțit Daria Radionova de un milionar celebru, care o alinta “Fluffy”

Potrivit dezvăluirilor făcute de moldoveanca sexy, în familia ei s-a înregistrat un deces în perioada în care ea a stat în România: i-a murit bunica. Iar mama sa nu a putut merge la înmormântare, pentru că se afla în Anglia, unde avea grijă de cele trei pisici pe care fiica ei le deține.

Vezi și: Alex Bodi a căutat-o pe Bianca Drăgușanu după despărțirea de Daria Radionova?! Reacția tranșantă a fostei prezentatoare de la Kanal D